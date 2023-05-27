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Зеленський анонсує масштабні санкційні пакети і сильний тиждень

Катерина ТищенкоСубота, 27 травня 2023, 21:20
Зеленський анонсує масштабні санкційні пакети і сильний тиждень
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський анонсував масштабні санкційні пакети і сильний з точки зору співпраці з партнерами наступний тиждень.

Джерело: вечірнє звернення президента

Деталі: Зеленський згадав про введені у суботу санкції проти 220 компаній і 51 фізичної особи, що пов’язані з російським ВПК.

Дослівно: "Не всі з них діють на території держави-терориста, деякі – в інших країнах. Але глобальний тиск отримають всі. Крок за кроком ми збираємо повні дані про всіх, хто працює на агресію – прямо чи опосередковано. Кожна така особа буде заблокована, і наші, українські, санкції або вже синхронізовані, або будуть синхронізовані із санкціями вільного світу.

Коли Росія починала цю агресію, там дивились на світ як на себе у дзеркало. Там думали, що нібито усі в світі – такі ж цинічні і нібито – так само зневажають людей, як господарі Росії. Але світ інший – світ допомагає нам захищати життя. І кожен, хто йде проти світу, стане маргіналом. Росія нічого не здобуде і все програє. Разом із тими, хто ще якось намагається їй допомагати в терорі.

Ми продовжимо наші санкційні кроки, і на черзі є нові санкційні пакети – іще більш масштабні".

Деталі: Зеленський також подякував Японії, Фінляндії, Німеччині, Канаді та Ісландії за рішення для допомоги Україні цього тижня.

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"Наступний тиждень теж зробимо сильним з точки зору нашої співпраці з партнерами, жодного тижня не втрачаємо", - сказав він.

Що передувало: 27 травня Зеленський запровадив санкції проти понад 200 російських та білоруських компаній, серед яких багато ремонтних заводів.

Теми: Зеленськийсанкціїдопомога Україні
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