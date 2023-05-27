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Зеленский анонсирует масштабные санкционные пакеты и сильную неделю

Катерина ТищенкоСуббота, 27 мая 2023, 21:20
Зеленский анонсирует масштабные санкционные пакеты и сильную неделю
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский анонсировал масштабные санкционные пакеты и сильную с точки зрения сотрудничества с партнерами следующую неделю.

Источник: вечернее обращение президента

Детали: Зеленский вспомнил о введенных в субботу санкциях против 220 компаний и 51 физического лица, связанных с российским ВПК.

Дословно: "Не все из них действуют на территории государства-террориста, некоторые - в других странах. Но глобальное давление получат все. Шаг за шагом мы собираем полные данные обо всех, кто работает на агрессию - прямо или косвенно. Каждое такое лицо будет заблокировано, и наши, украинские, санкции или уже синхронизированы, или будут синхронизированы с санкциями свободного мира.

Когда Россия начинала эту агрессию, там смотрели на мир как на себя в зеркало. Там думали, что якобы все в мире - такие же циничные и якобы - так же презирают людей, как хозяева России. Но мир другой - мир помогает нам защищать жизнь. И каждый, кто идет против мира, станет маргиналом. Россия ничего не получит и все проиграет. Вместе с теми, кто еще как-то пытается ей помогать в терроре.

Мы продолжим наши санкционные шаги, и на очереди новые санкционные пакеты - еще более масштабные".

Детали: Зеленский также поблагодарил Японию, Финляндию, Германию, Канаду и Исландию за решение для помощи Украине на этой неделе.

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"Следующую неделю тоже сделаем сильной с точки зрения нашего сотрудничества с партнерами, ни одной недели не теряем", - сказал он.

Что предшествовало: 27 мая президент Владимир Зеленский ввел санкции против более 200 российских и белорусских компаний, среди которых много ремонтных заводов.

Темы: Зеленскийсанкциипомощь Украине
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