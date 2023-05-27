Генштаб опублікував уточнені дані щодо втрат окупантів

Генеральний штаб ЗСУ опублікував уточнені загальні дані щодо втрат окупаційних військ за весь період повномасштабної війни.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника.

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Публікуємо скориговані цифри з урахуванням всіх наявних на цей час уточнень за попередній період з 24 лютого 2022 року. Наголошуємо – втрати не за минулу добу. Уточнення – це завжди десь "мінус", а десь – "плюс". Просимо це зрозуміти".

Деталі: Згідно з оновленими даними, за весь час повномасштабної війни станом на 27 травня орієнтовні втрати противника склали:

Ліквідовано особового складу – 206200

Танків – 3794

Бойових броньованих машин – 7449

Артилерійських систем/РСЗВ – 3414/574

Засобів ППО – 329

Літаків/гелікоптерів – 313/298

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2990

Крилатих ракет – 1056

Кораблів/катерів – 18

Автомобільної техніки та цистерн із ПММ – 6183

Спеціальної техніки – 449.