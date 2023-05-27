Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Генштаб опублікував уточнені дані щодо втрат окупантів

Катерина ТищенкоСубота, 27 травня 2023, 22:02
Генштаб опублікував уточнені дані щодо втрат окупантів
розбита техніка окупантів, фото Генштабу ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ опублікував уточнені загальні дані щодо втрат окупаційних військ за весь період повномасштабної війни.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника.

Реклама:

Публікуємо скориговані цифри з урахуванням всіх наявних на цей час уточнень за попередній період з 24 лютого 2022 року. Наголошуємо – втрати не за минулу добу. Уточнення – це завжди десь "мінус", а десь – "плюс". Просимо це зрозуміти".

Деталі: Згідно з оновленими даними, за весь час повномасштабної війни станом на 27 травня орієнтовні втрати противника склали:

  • Ліквідовано особового складу – 206200
  • Танків – 3794
  • Бойових броньованих машин – 7449
  • Артилерійських систем/РСЗВ – 3414/574
  • Засобів ППО – 329
  • Літаків/гелікоптерів – 313/298
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2990
  • Крилатих ракет – 1056
  • Кораблів/катерів – 18
  • Автомобільної техніки та цистерн із ПММ – 6183
  • Спеціальної техніки – 449.
 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Генштабвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Генштаб
Захисники мали успіх в напрямку Вербового на півдні – Генштаб
Захисники знищили ще 530 окупантів і 14 танків ворога
У районі Мар’їнки Сили оборони продовжують стримувати наступ окупантів – зведення
Останні новини
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників 
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
Усі новини...
Реклама: