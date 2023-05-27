Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Генштаб опублікував уточнені дані щодо втрат окупантів

Катерина ТищенкоСубота, 27 травня 2023, 22:02
Генштаб опублікував уточнені дані щодо втрат окупантів
розбита техніка окупантів, фото Генштабу ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ опублікував уточнені загальні дані щодо втрат окупаційних військ за весь період повномасштабної війни.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника.

Публікуємо скориговані цифри з урахуванням всіх наявних на цей час уточнень за попередній період з 24 лютого 2022 року. Наголошуємо – втрати не за минулу добу. Уточнення – це завжди десь "мінус", а десь – "плюс". Просимо це зрозуміти".

Деталі: Згідно з оновленими даними, за весь час повномасштабної війни станом на 27 травня орієнтовні втрати противника склали:

  • Ліквідовано особового складу – 206200
  • Танків – 3794
  • Бойових броньованих машин – 7449
  • Артилерійських систем/РСЗВ – 3414/574
  • Засобів ППО – 329
  • Літаків/гелікоптерів – 313/298
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2990
  • Крилатих ракет – 1056
  • Кораблів/катерів – 18
  • Автомобільної техніки та цистерн із ПММ – 6183
  • Спеціальної техніки – 449.
 

Теми: Генштабвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоБіля окупованого Мелітополя підірвали авто з чотирма колаборантами – Федоров

фотоНардеп з "батальйону Монако" уже втретє за велику війну виїхав з України

Лукашенко: Треба було "вирішити українське питання" у 2014-15, це наша єдина помилка

Відео, картаБєлгородське Шебекіно все в диму: ситуацію пояснив легіон "Свобода России"

СБУ викрила бізнес-партнера Коломойського на крадіжці 600 млн у перший день вторгнення РФ

Зеленський: Контрнаступ – не кіно, не скажу, як ви його побачите

Усі новини...
Генштаб
На Бахмутському й Авдіївському напрямках окупанти безуспішно намагалися наступати – Генштаб
З армії окупантів втекли близько 20 новоприбулих зеків – Генштаб
За минулу добу відбулося 25 бойових зіткнень з ворогом – зведення
Останні новини
23:08
Кулеба – Орбану: Якщо ви такі розумні, переконайте Путіна вивести війська з України
22:53
Генштаб Естонії: Україна свідомо приховує час початку контрнаступу
22:50
мапаУкраїною шириться тривога
22:44
Кулеба обурений повільним запровадженням санкцій проти виробників дронів і ракет у РФ
22:34
Спокійно косить траву під час обстрілів. Як живуть херсонці після деокупації
22:29
ЗСУ почали розмінування перед контрнаступом − The Washington Post
22:28
Захід зробив усе можливе, щоб підготувати Україну до контрнаступу – Білий дім
22:20
У Болгарії розкрили шахрайську схему, пов’язану з біженцями з України
22:12
Данілов відреагував на слова Лі Хуея про "відчинені двері" для переговорів з РФ
21:57
Голова МЗС Німеччини: Арешт Путіна для Гааги законний, міжнародне право чітке
Усі новини...
Реклама: