Генштаб опублікував уточнені дані щодо втрат окупантів

Генеральний штаб ЗСУ опублікував уточнені загальні дані щодо втрат окупаційних військ за весь період повномасштабної війни.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника.

Публікуємо скориговані цифри з урахуванням всіх наявних на цей час уточнень за попередній період з 24 лютого 2022 року. Наголошуємо – втрати не за минулу добу. Уточнення – це завжди десь "мінус", а десь – "плюс". Просимо це зрозуміти".

Деталі: Згідно з оновленими даними, за весь час повномасштабної війни станом на 27 травня орієнтовні втрати противника склали: