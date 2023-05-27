Генштаб опублікував уточнені дані щодо втрат окупантів
Субота, 27 травня 2023, 22:02
Генеральний штаб ЗСУ опублікував уточнені загальні дані щодо втрат окупаційних військ за весь період повномасштабної війни.
Джерело: Генштаб
Дослівно: "У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника.
Публікуємо скориговані цифри з урахуванням всіх наявних на цей час уточнень за попередній період з 24 лютого 2022 року. Наголошуємо – втрати не за минулу добу. Уточнення – це завжди десь "мінус", а десь – "плюс". Просимо це зрозуміти".
Деталі: Згідно з оновленими даними, за весь час повномасштабної війни станом на 27 травня орієнтовні втрати противника склали:
- Ліквідовано особового складу – 206200
- Танків – 3794
- Бойових броньованих машин – 7449
- Артилерійських систем/РСЗВ – 3414/574
- Засобів ППО – 329
- Літаків/гелікоптерів – 313/298
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2990
- Крилатих ракет – 1056
- Кораблів/катерів – 18
- Автомобільної техніки та цистерн із ПММ – 6183
- Спеціальної техніки – 449.