Генштаб опубликовал уточненные данные по потерям оккупантов
Суббота, 27 мая 2023, 22:02
Генеральный штаб ВСУ опубликовал уточненные общие данные по потерям оккупационных войск за весь период полномасштабной войны.
Источник: Генштаб
Дословно: "В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника.
Публикуем скорректированные цифры с учетом всех имеющихся в настоящее время уточнений за предыдущий период с 24 февраля 2022 года. Подчеркиваем – потери не за прошедшие сутки. Уточнение – это всегда где-то "минус", а где-то – "плюс". Просим это понять".
Детали: Согласно обновленным данным, за все время полномасштабной войны по состоянию на 27 мая ориентировочные потери противника составили:
- Ликвидировано личного состава – 206200
- Танков – 3794
- Боевых бронированных машин – 7449
- Артиллерийских систем/РСЗО – 3414/574
- Средств ПВО – 329
- Самолетов/вертолетов – 313/298
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2990
- Крылатых ракет – 1056
- Кораблей/катеров – 18
- Автомобильной техники и цистерн с ГСМ – 6183
- Специальной техники – 449.