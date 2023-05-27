Генштаб опубликовал уточненные данные по потерям оккупантов

Генеральный штаб ВСУ опубликовал уточненные общие данные по потерям оккупационных войск за весь период полномасштабной войны.

Источник: Генштаб

Дословно: "В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника.

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Публикуем скорректированные цифры с учетом всех имеющихся в настоящее время уточнений за предыдущий период с 24 февраля 2022 года. Подчеркиваем – потери не за прошедшие сутки. Уточнение – это всегда где-то "минус", а где-то – "плюс". Просим это понять".

Детали: Согласно обновленным данным, за все время полномасштабной войны по состоянию на 27 мая ориентировочные потери противника составили:

Ликвидировано личного состава – 206200

Танков – 3794

Боевых бронированных машин – 7449

Артиллерийских систем/РСЗО – 3414/574

Средств ПВО – 329

Самолетов/вертолетов – 313/298

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2990

Крылатых ракет – 1056

Кораблей/катеров – 18

Автомобильной техники и цистерн с ГСМ – 6183

Специальной техники – 449.