Генштаб опубликовал уточненные данные по потерям оккупантов

Генеральный штаб ВСУ опубликовал уточненные общие данные по потерям оккупационных войск за весь период полномасштабной войны.

Источник: Генштаб

Дословно: "В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника.

Публикуем скорректированные цифры с учетом всех имеющихся в настоящее время уточнений за предыдущий период с 24 февраля 2022 года. Подчеркиваем – потери не за прошедшие сутки. Уточнение – это всегда где-то "минус", а где-то – "плюс". Просим это понять".

Детали: Согласно обновленным данным, за все время полномасштабной войны по состоянию на 27 мая ориентировочные потери противника составили: