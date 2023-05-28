Ворожі обстріли Сумщини: за добу зафіксовано 88 вибухів

Протягом минулого дня росіяни здійснили 18 обстрілів громад Сумської області, зафіксовано 88 вибухів.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Зазначається, що обстрілів зазнали Великописарівська, Юнаківська, Миропільська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська громади.

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По території Великописарівської громади російський гелікоптер здійснив пуск ракет – 6 виходів та мінометний обстріл – 2 вибухи.

По Юнаківській громаді здійснено обстріл із САУ – 3 вибухи та мінометний обстріл – 12 вибухів.

По Миропільській громаді росіяни били з мінометів – 11 вибухів.

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Хотінська громада: зафіксовано обстріл з міномету – 4 вибухи. Також пуск НУРС з гелікоптера.

Білопільську громаду ворог обстріляв з міномета (12 вибухів). Також був артобстріл (10 вибухів) та 15 пострілів з АГС.

По Краснопільській громаді здійснено 5 вибухів з міномета.