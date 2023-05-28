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Вражеские обстрелы Сумщины: за сутки зафиксировано 88 взрывов

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 28 мая 2023, 00:32
Вражеские обстрелы Сумщины: за сутки зафиксировано 88 взрывов
Обстрелы, иллюстративное фото Getty Images

В течение прошлого дня россияне совершили 18 обстрелов общин Сумской области, зафиксировано 88 взрывов.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Отмечается, что обстрелам подверглись Великописаревская, Юнаковская, Миропольская, Хотинская, Белопольская, Краснопольская громады.

По территории Великописаревской громады российский вертолет осуществил пуск ракет - 6 выходов и минометный обстрел - 2 взрыва.

По Юнаковской громаде осуществлен обстрел из САУ - 3 взрыва и минометный обстрел - 12 взрывов.

По Миропольской громаде россияне били из минометов - 11 взрывов.

Хотинская община: зафиксирован обстрел из миномета - 4 взрыва. Также пуск НУРС с вертолета.

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Белопольскую громаду враг обстрелял из миномета (12 взрывов). Также был артобстрел (10 взрывов) и 15 выстрелов из АГС.

По Краснопольской громаде осуществлено 5 взрывов из миномета.

Темы: Сумская областьобстрел
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