Вражеские обстрелы Сумщины: за сутки зафиксировано 88 взрывов
В течение прошлого дня россияне совершили 18 обстрелов общин Сумской области, зафиксировано 88 взрывов.
Источник: военная администрация Сумской области
Детали: Отмечается, что обстрелам подверглись Великописаревская, Юнаковская, Миропольская, Хотинская, Белопольская, Краснопольская громады.
По территории Великописаревской громады российский вертолет осуществил пуск ракет - 6 выходов и минометный обстрел - 2 взрыва.
По Юнаковской громаде осуществлен обстрел из САУ - 3 взрыва и минометный обстрел - 12 взрывов.
По Миропольской громаде россияне били из минометов - 11 взрывов.
Хотинская община: зафиксирован обстрел из миномета - 4 взрыва. Также пуск НУРС с вертолета.
Белопольскую громаду враг обстрелял из миномета (12 взрывов). Также был артобстрел (10 взрывов) и 15 выстрелов из АГС.
По Краснопольской громаде осуществлено 5 взрывов из миномета.