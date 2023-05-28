У Києві та області працює ППО, є збиті цілі
У Києві та низці областей України вночі 28 травня оголосили повітряну тривогу, крім того, повідомили про роботу ППО на підступах до столиці.
Джерело: КМВА, мер Києва Віталій Кличко
Дослівно: "В області на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!"
Оновлено: У Києві пролунали потужні вибухи. О 02:07 КМВА повторно повідомила про роботу ППО.
Пряма мова Кличка: "Вибухи в Києві. Інформація уточнюється. Подробиці — згодом.
В області працює ППО, є збиті цілі".
"Вибухи зі сторони Житомирського напрямку. Служби слідують на місце".
Оновлено о 02:26: У КМВА повідомили, що, за попередніми даними, в Печерському районі столиці внаслідок потрапляння уламків сталося загорання даху будинку.
Дослівно: "Постраждалі – інформація уточняється. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!"