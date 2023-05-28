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У Києві та області працює ППО, є збиті цілі

Ольга Глущенко Неділя, 28 травня 2023, 02:12
У Києві та області працює ППО, є збиті цілі
ППО, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY

У Києві та низці областей України вночі 28 травня оголосили повітряну тривогу, крім того, повідомили про роботу ППО на підступах до столиці.

Джерело: КМВА, мер Києва Віталій Кличко

Дослівно: "В області на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!"

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Оновлено: У Києві пролунали потужні вибухи. О 02:07 КМВА повторно повідомила про роботу ППО.

Пряма мова Кличка: "Вибухи в Києві. Інформація уточнюється. Подробиці — згодом.

В області працює ППО, є збиті цілі".

ВІДЕО ДНЯ

"Вибухи зі сторони Житомирського напрямку. Служби слідують на місце".

Оновлено о 02:26: У КМВА повідомили, що, за попередніми даними, в Печерському районі столиці внаслідок потрапляння уламків сталося загорання даху будинку.

Дослівно: "Постраждалі – інформація уточняється. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!"

Теми: КиївКиївська областьППОповітряна тривога
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