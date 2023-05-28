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В Киеве и области работает ПВО, есть сбитые цели

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 28 мая 2023, 02:12
В Киеве и области работает ПВО, есть сбитые цели
ПВО, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY

В Киеве и ряде областей Украины ночью 28 мая объявили воздушную тревогу, кроме того, сообщили о работе ПВО на подступах к столице.

Источник: КМВА, мэр Киева Виталий Кличко

Дословно: "В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!"

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Обновлено: В Киеве прогремели мощные взрывы. В 02:07 КГВА повторно сообщила о работе ПВО.

Прямая речь Кличко: "Взрывы в Киеве. Информация уточняется. Подробности - позже.

В области работает ПВО, есть сбитые цели".

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"Взрывы со стороны Житомирского направления. Службы следуют на место".

Обновлено в 02:26: В КГВА сообщили, что, по предварительным данным, в Печерском районе столицы в результате попадания обломков произошло возгорание крыши дома.

Дословно: "Пострадавшие - информация уточняется. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!"

Темы: КиевКиевская областьПВОвоздушная тревога
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