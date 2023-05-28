Губернатор Белгородской области РФ заявил, что попал под обстрел

Губернатор российской Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что попал под обстрел в городе Шебекино.

Источник: Гладков в Телеграмм

Прямая речь: "Попасть в Шебекин сам смог только со второго раза. Впервые, въехав в город, попали под обстрел. Даже не смог выйти из машины. Снаряды разрывались на соседней улице".

Детали: По словам Гладкова, в течение суток город Шебекино 5 раз подвергался обстрелам, один человек погиб, трое получили ранения.