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Росіяни вдарили по Нікополю з важкої артилерії

Неділя, 28 травня 2023, 07:52
Росіяни вдарили по Нікополю з важкої артилерії
наслідки обстрілів, фото Лисака

Вночі 28 травня ворог двічі завдав ударів по Нікополю Дніпропетровської області з важкої артилерії, пошкодив будинки, споруди, газопровід і лінію електропередач.

Джерело: голова військової адміністрації Дніпропетровської області Сергій Лисак

Деталі: За його словами, вночі ворожа важка артилерія ворога "знову працювала по мирному місту".

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Агресор двічі обстріляв Нікополь. Там потрощені шість приватних будинків та дві – господарчі споруди. А ще пошкоджені газопровід, лінія електропередач.

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