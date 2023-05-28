Росіяни вдарили по Нікополю з важкої артилерії
Неділя, 28 травня 2023, 07:52
Вночі 28 травня ворог двічі завдав ударів по Нікополю Дніпропетровської області з важкої артилерії, пошкодив будинки, споруди, газопровід і лінію електропередач.
Джерело: голова військової адміністрації Дніпропетровської області Сергій Лисак
Деталі: За його словами, вночі ворожа важка артилерія ворога "знову працювала по мирному місту".
Агресор двічі обстріляв Нікополь. Там потрощені шість приватних будинків та дві – господарчі споруди. А ще пошкоджені газопровід, лінія електропередач.
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