Россияне ударили по Никополю из тяжелой артиллерии

Ночью 28 мая враг дважды нанес удары по Никополю Днепропетровской области из тяжелой артиллерии, повредил дома, сооружения, газопровод и линию электропередач.

Источник: глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак

Детали: По его словам, ночью вражеская тяжелая артиллерия врага "снова работала по мирному городу".

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Агрессор дважды обстрелял Никополь. Там разбиты шесть частных домов и две - хозяйственные постройки. А еще повреждены газопровод, линия электропередач.