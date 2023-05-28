В Україні ліквідовані ще 400 російських вояк
Неділя, 28 травня 2023, 08:25
Російські окупанти за добу втратили в Україні 400 своїх вояк, 3 танки та 11 артсистем.
Джерело: Генштаб
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.05.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 206600 (+400) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3797 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7456 (+7) од,
- артилерійських систем – 3425 (+11) од,
- РСЗВ – 574 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 329 (+0) од,
- літаків – 313 (+0) од,
- гелікоптерів – 298 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2993 (+3),
- крилаті ракети ‒ 1056 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6192 (+9) од,
- спеціальна техніка ‒ 451 (+2).
Дані уточнюються.