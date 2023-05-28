Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Україні ліквідовані ще 400 російських вояк

Роман ПетренкоНеділя, 28 травня 2023, 08:25
В Україні ліквідовані ще 400 російських вояк
фото ілюстративне генштабу

Російські окупанти за добу втратили в Україні 400 своїх вояк, 3 танки та 11 артсистем.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.05.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 206600 (+400) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3797 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7456 (+7) од,
  • артилерійських систем – 3425 (+11) од,
  • РСЗВ – 574 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 329 (+0) од,
  • літаків – 313 (+0) од,
  • гелікоптерів – 298 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2993 (+3),
  • крилаті ракети ‒ 1056 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6192 (+9) од,
  • спеціальна техніка ‒ 451 (+2).

Дані уточнюються.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоБіля окупованого Мелітополя підірвали авто з чотирма колаборантами – Федоров

фотоНардеп з "батальйону Монако" уже втретє за велику війну виїхав з України

Лукашенко: Треба було "вирішити українське питання" у 2014-15, це наша єдина помилка

Відео, картаБєлгородське Шебекіно все в диму: ситуацію пояснив легіон "Свобода России"

СБУ викрила бізнес-партнера Коломойського на крадіжці 600 млн у перший день вторгнення РФ

Зеленський: Контрнаступ – не кіно, не скажу, як ви його побачите

Усі новини...
війна
За ніч над Києвом ППО збила понад 40 ворожих безпілотників – КМВА
Ворог зосереджується на захопленні Луганської та Донецької областей – зведення
ISW спрогнозував наслідки перегрупування російських військ у Бахмуті
Останні новини
23:08
Кулеба – Орбану: Якщо ви такі розумні, переконайте Путіна вивести війська з України
22:53
Генштаб Естонії: Україна свідомо приховує час початку контрнаступу
22:50
мапаУкраїною шириться тривога
22:44
Кулеба обурений повільним запровадженням санкцій проти виробників дронів і ракет у РФ
22:34
Спокійно косить траву під час обстрілів. Як живуть херсонці після деокупації
22:29
ЗСУ почали розмінування перед контрнаступом − The Washington Post
22:28
Захід зробив усе можливе, щоб підготувати Україну до контрнаступу – Білий дім
22:20
У Болгарії розкрили шахрайську схему, пов’язану з біженцями з України
22:12
Данілов відреагував на слова Лі Хуея про "відчинені двері" для переговорів з РФ
21:57
Голова МЗС Німеччини: Арешт Путіна для Гааги законний, міжнародне право чітке
Усі новини...
Реклама: