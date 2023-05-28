В Украине ликвидированы еще 400 российских вояк
Воскресенье, 28 мая 2023, 08:25
Российские оккупанты за сутки потеряли в Украине 400 своих вояк, 3 танка и 11 артсистем.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.05.23 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 206600 (+400) человек ликвидировано,
- танков - 3797 (+3) ед,
- боевых бронированных машин - 7456 (+7) ед,
- артиллерийских систем - 3425 (+11) ед,
- РСЗО - 574 (+0) ед,
- средства ПВО - 329 (+0) ед,
- самолетов - 313 (+0) ед,
- вертолетов - 298 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2993 (+3),
- крылатые ракеты - 1056 (+0),
- корабли / катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 6192 (+9) ед,
- специальная техника - 451 (+2).
Данные уточняются.