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В Украине ликвидированы еще 400 российских вояк

Роман ПетренкоВоскресенье, 28 мая 2023, 08:25
В Украине ликвидированы еще 400 российских вояк
фото иллюстративное генштаба

Российские оккупанты за сутки потеряли в Украине 400 своих вояк, 3 танка и 11 артсистем.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.05.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 206600 (+400) человек ликвидировано,
  • танков - 3797 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 7456 (+7) ед,
  • артиллерийских систем - 3425 (+11) ед,
  • РСЗО - 574 (+0) ед,
  • средства ПВО - 329 (+0) ед,
  • самолетов - 313 (+0) ед,
  • вертолетов - 298 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2993 (+3),
  • крылатые ракеты - 1056 (+0),
  • корабли / катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6192 (+9) ед,
  • специальная техника - 451 (+2).

Данные уточняются.

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Темы: война
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