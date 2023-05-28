Росіяни вночі влучили в інфраструктурний об'єкт на Житомирщині
Неділя, 28 травня 2023, 10:33
Внаслідок атаки "Шахедами" вночі на 28 травня у Житомирській області зафіксували влучання в інфраструктурний об'єкт.
Джерело: Сухомлин у Facebook, очільник ОВА Віталій Бунечко
Пряма мова Сухомлина: "Близько пʼяти годин тривала тривога.
Житомир без жертв. Є пошкодження".
Деталі: Мер пообіцяв надати деталі згодом. Він не уточнив, це було влучання чи падіння уламків після роботи ППО.
Оновлено: Бунечко пізніше повідомив, що росіяни завдали удару по інфраструктурному об'єкту в області. Жертв немає.
Нагадаємо: Вранці 28 травня в Житомирі були чутні звуки вибухів.
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