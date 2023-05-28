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Росіяни вночі влучили в інфраструктурний об'єкт на Житомирщині

Роман ПетренкоНеділя, 28 травня 2023, 10:33
Росіяни вночі влучили в інфраструктурний об'єкт на Житомирщині
СЕРГЕЙ СУХОМЛИН, ФОТО З FACEBOOK МЕРА

Внаслідок атаки "Шахедами" вночі на 28 травня у Житомирській області зафіксували влучання в інфраструктурний об'єкт.

Джерело: Сухомлин у Facebook, очільник ОВА Віталій Бунечко

Пряма мова Сухомлина: "Близько пʼяти годин тривала тривога.

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Житомир без жертв. Є пошкодження".

Деталі: Мер пообіцяв надати деталі згодом. Він не уточнив, це було влучання чи падіння уламків після роботи ППО.

Оновлено: Бунечко пізніше повідомив, що росіяни завдали удару по інфраструктурному об'єкту в області. Жертв немає. 

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Вранці 28 травня в Житомирі були чутні звуки вибухів.

Теми: ЖитомирШахед
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