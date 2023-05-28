Россияне ночью попали в инфраструктурный объект на Житомирщине
Воскресенье, 28 мая 2023, 10:33
В результате атаки "Шахедами" ночью на 28 мая в Житомирской области зафиксировали попадание в инфраструктурный объект.
Источник: Сухомлин в Facebook, глава ОВА Виталий Бунечко
Прямая речь Сухомлина: "Около пяти часов продолжалась тревога.
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Житомир без жертв. Есть повреждения".
Детали: Мэр пообещал предоставить детали позже. Он не уточнил, было ли это попадание или падение обломков после работы ПВО.
Обновлено: Бунечко позже сообщил, что россияне нанесли удар по инфраструктурному объекту в области. Жертв нет.
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Напомним: Утром 28 мая в Житомире были слышны звуки взрывов.