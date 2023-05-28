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Россияне ночью попали в инфраструктурный объект на Житомирщине

Роман ПетренкоВоскресенье, 28 мая 2023, 10:33
Россияне ночью попали в инфраструктурный объект на Житомирщине
СЕРГЕЙ СУХОМЛИН, ФОТО ИЗ FACEBOOK МЭРА

В результате атаки "Шахедами" ночью на 28 мая в Житомирской области зафиксировали попадание в инфраструктурный объект.

Источник: Сухомлин в Facebook, глава ОВА Виталий Бунечко

Прямая речь Сухомлина: "Около пяти часов продолжалась тревога.

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Житомир без жертв. Есть повреждения".

Детали: Мэр пообещал предоставить детали позже. Он не уточнил, было ли это попадание или падение обломков после работы ПВО.

Обновлено: Бунечко позже сообщил, что россияне нанесли удар по инфраструктурному объекту в области. Жертв нет. 

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Утром 28 мая в Житомире были слышны звуки взрывов.

Темы: ЖитомирШахед
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