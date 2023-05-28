Росія обстрілювала Харківщину з авіації та артилерії: двоє людей загинули
Російські окупанти протягом доби завдавали ударів по прикордонних населених пунктах Чугуївського, Харківського, Куп’янського районів, внаслідок чого щонайменше двоє загиблих цивільних.
Джерело: очільник Харківщини Олег Синєгубов
Деталі: Зазначається, що під артилерійський та мінометний обстріл потрапили Колодязне, Красне Перше, Фихолівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка, Берестове.
Інтенсивних обстрілів також зазнав Вовчанськ – пошкоджені житлові будинки, паркани, господарські прибудови, вікна Будинку культури, адмінбудівля селищної ради.
У селі Шепувате Куп’янського району унаслідок обстрілу загинула 61-річна жінка, також отримав поранення 60-річний чоловік.
Після 19 год внаслідок обстрілу в Дворічній Куп’янського району загинув 60-річний чоловік, який знаходився на подвір’ї будинку.
Внаслідок обстрілу с. Фиголівка отримала поранення жінка 58 років, а під час обстрілу Циркунів – 79-річна жінка.