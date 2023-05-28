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Росія обстрілювала Харківщину з авіації та артилерії: двоє людей загинули

Роман ПетренкоНеділя, 28 травня 2023, 09:24
Росія обстрілювала Харківщину з авіації та артилерії: двоє людей загинули
один з обстрілів харківщини, фото ілюстративне, ова

Російські окупанти протягом доби завдавали ударів по прикордонних населених пунктах Чугуївського, Харківського, Куп’янського районів, внаслідок чого щонайменше двоє загиблих цивільних.

Джерело: очільник Харківщини Олег Синєгубов

Деталі: Зазначається, що під артилерійський та мінометний обстріл потрапили Колодязне, Красне Перше, Фихолівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка, Берестове.

Інтенсивних обстрілів також зазнав Вовчанськ – пошкоджені житлові будинки, паркани, господарські прибудови, вікна Будинку культури, адмінбудівля селищної ради.

У селі Шепувате Куп’янського району унаслідок обстрілу загинула 61-річна жінка, також отримав поранення 60-річний чоловік.

Після 19 год внаслідок обстрілу в Дворічній Куп’янського району загинув 60-річний чоловік, який знаходився на подвір’ї будинку.

Внаслідок обстрілу с. Фиголівка отримала поранення жінка 58 років, а під час обстрілу Циркунів – 79-річна жінка.

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Теми: Харківська областьобстріл
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