Россия обстреливала Харьковскую область из авиации и артиллерии: два человека погибли

один из обстрелов харьковщины, фото иллюстративное, ова

Российские оккупанты в течение суток наносили удары по приграничным населенным пунктам Чугуевского, Харьковского, Купянского районов, в результате чего по меньшей мере двое погибших гражданских.

Источник: глава Харьковщины Олег Синегубов

Детали: Отмечается, что под артиллерийский и минометный обстрел попали Колодязное, Красное Первое, Фихоловка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Масютовка, Кисловка, Берестовое.

Интенсивным обстрелам также подвергся Волчанск - повреждены жилые дома, заборы, хозяйственные пристройки, окна Дома культуры, админздание поселкового совета.

В селе Шеповатое Купянского района в результате обстрела погибла 61-летняя женщина, также получил ранения 60-летний мужчина.

После 19 часов в результате обстрела в Двуречной Купянского района погиб 60-летний мужчина, который находился во дворе дома.

В результате обстрела с. Фиголевка получила ранения женщина 58 лет, а во время обстрела Циркунов - 79-летняя женщина.