Россия обстреливала Харьковскую область из авиации и артиллерии: два человека погибли
Российские оккупанты в течение суток наносили удары по приграничным населенным пунктам Чугуевского, Харьковского, Купянского районов, в результате чего по меньшей мере двое погибших гражданских.
Источник: глава Харьковщины Олег Синегубов
Детали: Отмечается, что под артиллерийский и минометный обстрел попали Колодязное, Красное Первое, Фихоловка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Масютовка, Кисловка, Берестовое.
Интенсивным обстрелам также подвергся Волчанск - повреждены жилые дома, заборы, хозяйственные пристройки, окна Дома культуры, админздание поселкового совета.
В селе Шеповатое Купянского района в результате обстрела погибла 61-летняя женщина, также получил ранения 60-летний мужчина.
После 19 часов в результате обстрела в Двуречной Купянского района погиб 60-летний мужчина, который находился во дворе дома.
В результате обстрела с. Фиголевка получила ранения женщина 58 лет, а во время обстрела Циркунов - 79-летняя женщина.