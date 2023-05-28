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У Росії, як у СРСР, все більше пропагують примусову роботу для потреб війни – розвідка Британії

"Європейська правда"Неділя, 28 травня 2023, 10:07

У Росії останнім часом в публічному просторі почастішали заклики до примусу суспільства працювати на потреби війни, що нагадує радянський підхід.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у недільному огляді Міноборони Британії.

"Протягом останніх тижнів тон публічних дебатів у Росії перейшов від простого покарання тих, хто критикує війну в Україні, до закликів до громадян активно жертвувати собою на підтримку військових зусиль", – йдеться у огляді британських аналітиків 

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Зокрема, російські державні ЗМІ та бізнес-групи звернулися до Міністерства економіки з проханням надати дозвіл на шестиденний робочий тиждень для працівників з огляду на економічні вимоги війни, очевидно, без додаткової оплати. 

21 травня 2023 року провідна російська пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, що громадяни повинні працювати на заводах з виробництва боєприпасів по дві додаткові години щодня після своєї основної роботи.

"Зміна тональності розмов явно перегукується з радянським відчуттям суспільного примусу. Це також підкреслює, що керівництво, швидше за все, вважає економічні показники вирішальним фактором перемоги у війні", – констатували британські аналітики.

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Раніше британська розвідка оцінила одну з російських інформаційних операцій у Чорному морі, заявивши, що такі дії збільшують ризик морських аварій.

Теми: Росіявійнапропаганда
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