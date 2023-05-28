В России все больше пропагандируют принудительную работу для нужд войны – разведка Британии

В России в последнее время в публичном пространстве участились призывы к принуждению общества работать на нужды войны, что напоминает советский подход.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в воскресном обзоре Минобороны Великобритании.

"В течение последних недель тон публичных дебатов в России перешел от простого наказания тех, кто критикует войну в Украине, к призывам к гражданам активно жертвовать собой в поддержку военных усилий", – говорится в обзоре британских аналитиков

В частности, российские государственные СМИ и бизнес-группы обратились в Министерство экономики с просьбой предоставить разрешение на шестидневную рабочую неделю для работников, учитывая экономические требования войны, очевидно, без дополнительной оплаты.

21 мая 2023 года ведущая российская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что граждане должны работать на заводах по производству боеприпасов по два дополнительных часа ежедневно после своей основной работы.

"Изменение тональности разговоров явно перекликается с советским ощущением общественного принуждения. Это также подчеркивает, что руководство, скорее всего, считает экономические показатели решающим фактором победы в войне", – констатировали британские аналитики.

Ранее британская разведка оценила одну из российских информационных операций в Черном море, заявив, что такие действия увеличивают риск морских аварий.