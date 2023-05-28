Між Іраном та Талібаном сталася стрілянина через воду, є загиблі

Двоє іранських прикордонників і один боєць Талібану були вбиті в результаті стрілянини біля прикордонного посту між Іраном і Афганістаном.

Джерело: Reuters, іранське агентство IRNA

Деталі: Зазначається, що не одразу було зрозуміло, що спровокувало інцидент, в якому також було поранено кілька людей, але він стався на тлі напруженості у відносинах між двома країнами щодо прав на воду.

Іран звинуватив афганських талібів у порушенні договору 1973 року через обмеження потоку води з річки Гільменд до пересохлих східних регіонів Ірану, але таліби це звинувачення заперечують.

Речник міністерства внутрішніх справ Талібану заявив, що іранські прикордонники відкрили вогонь у бік Афганістану.

В Ірані у відповідь зазначили, що це "сили талібів ініціювали напад, порушуючи міжнародне право і принципи добросусідства", і зустріли "рішучу і мужню протидію з боку прикордонників" Ісламської Республіки.