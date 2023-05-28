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Между Ираном и Талибаном произошла стрельба из-за воды, есть погибшие

Роман ПетренкоВоскресенье, 28 мая 2023, 11:52
Между Ираном и Талибаном произошла стрельба из-за воды, есть погибшие
боец талибана, фото Getty Image

Двое иранских пограничников и один боец Талибана были убиты в результате стрельбы возле пограничного поста между Ираном и Афганистаном.

Источник: Reuters, иранское агентство IRNA

Детали: Отмечается, что не сразу было понятно, что спровоцировало инцидент, в котором также были ранены несколько человек, но он произошел на фоне напряженности в отношениях между двумя странами относительно прав на воду.

Иран обвинил афганских талибов в нарушении договора 1973 года из-за ограничения потока воды из реки Гильменд в пересохшие восточные регионы Ирана, но талибы это обвинение отрицают.

Представитель министерства внутренних дел Талибана заявил, что иранские пограничники открыли огонь в сторону Афганистана.

В Иране в ответ отметили, что это "силы талибов инициировали нападение, нарушая международное право и принципы добрососедства", и встретили "решительное и мужественное противодействие со стороны пограничников" Исламской Республики.

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Темы: ТалибанАфганистанИран
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