Нічна атака по Києву: загиблий та травмований цивільні, пошкоджені будинки

Прокуратура оприлюднила наслідки найбільшої російської атаки "Шахедами" по Києву – одна людина загинула, одна поранена, пошкоджені чотири цивільних об’єкти.

Джерело: прокуратура Києва, Нацполіція

Деталі: За даними слідства, в ніч на 28 травня близько 01:05 збройні сили РФ здійснили повітряну атаку безпілотними літальними апаратами по Києву.

Під обстріл потрапили Дарницький, Голосіївський та Печерський райони столиці. Одна людина загинула, одну - травмовано.

За даними поліції, загинув 41-річний уродженець Чернігівщини, а поранених – двоє, жінка й чоловік.

Пошкоджено 4 цивільних об’єкти - у тому числі житлові будинки, а також автомобілі місцевих мешканців.

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Під час обстеження місць подій виявлено уламки безпілотних літальних апаратів, тип яких встановлюється.