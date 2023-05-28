Ночная атака по Киеву: погибший и травмированный гражданские, повреждены дома

Прокуратура обнародовала последствия крупнейшей российской атаки "Шахедами" по Киеву - один человек погиб, один ранен, повреждены четыре гражданских объекта.

Источник: прокуратура Киева, Нацполиция

Детали: По данным следствия, в ночь на 28 мая около 01:05 вооруженные силы РФ совершили воздушную атаку беспилотными летательными аппаратами по центру Киева.

Под обстрел попали Дарницкий, Голосеевский и Печерский районы столицы. Один человек погиб, один - травмирован.

По данным полиции, погиб 41-летний уроженец Черниговщины, а раненых - двое, женщина и мужчина.

Повреждены 4 гражданских объекта - в том числе жилые дома, а также автомобили местных жителей.

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При обследовании мест событий обнаружены обломки беспилотных летательных аппаратов, тип которых устанавливается.