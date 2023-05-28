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Кличко пояснив "землетрус" у Києві: Зброя іде на фронт

Катерина ТищенкоНеділя, 28 травня 2023, 18:02
Кличко пояснив землетрус у Києві: Зброя іде на фронт
Віталій Кличко, фото з його Facebook

Мер Києва Віталій Кличко пояснив незвичні вібрації, які відчували мешканці столиці в ніч на неділю, рухом потужної зброї до фронту.

Джерело: Кличко в ефірі телемарафону

Деталі: Мера запитали, чи знає він, із чим були пов’язані вібрації, які мешканці Києва та області сплутали з землетрусом.

Пряма мова Кличка: "Це зброя іде до фронту, нова, потужна. Може бути вібрація, пов’язана з цим".

Що передувало: У Києві та області в ніч на 28 травня під час повітряної тривоги місцеві мешканці відчули незвичні вібрації, що нагадували землетрус.

Проте, як повідомили "УП.Життя" у Головному центрі спеціального контролю, у цю ніч в Києві та області землетрусів не фіксували. Міжнародні служби, які займаються відстежуванням активностей сейсмічних явищ на Землі, також про землетруси в Україні за останні години не повідомляли. 

Теми: Віталій КличкоземлетрусзброяКиїв
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