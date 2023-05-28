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Кличко объяснил "землетрясение" в Киеве: Оружие идет на фронт

Катерина ТищенкоВоскресенье, 28 мая 2023, 18:02
Кличко объяснил землетрясение в Киеве: Оружие идет на фронт
Виталий Кличко, фото из его Facebook

Мэр Киева Виталий Кличко объяснил необычные вибрации, которые чувствовали жители столицы в ночь на воскресенье, движением мощного оружия к фронту.

Источник: Кличко в эфире телемарафона

Детали: Мэра спросили, знает ли он, с чем были связаны вибрации, которые жители Киева и области спутали с землетрясением.

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Прямая речь Кличко: "Это оружие идет к фронту, новое, мощное. Может быть вибрация, связанная с этим".

Что предшествовало: В Киеве и области в ночь на 28 мая во время воздушной тревоги местные жители почувствовали необычные вибрации, напоминающие землетрясение.

Однако, как сообщили "УП.Життя" в Главном центре специального контроля, в эту ночь в Киеве и области землетрясений не фиксировали. Международные службы, которые занимаются отслеживанием активностей сейсмических явлений на Земле, также о землетрясениях в Украине за последние часы не сообщали.

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Темы: Виталий КличкоземлетрясениеоружиеКиев
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