Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський: Україна поставить крапку в історії московської деспотії проти різних народів

Катерина ТищенкоНеділя, 28 травня 2023, 19:18
Зеленський: Україна поставить крапку в історії московської деспотії проти різних народів
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна поставить крапку в історії московської деспотії, яка довго несла поневолення різним народам.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Київ та всі наші міста, вся наша Україна поставлять крапку в історії московської деспотії, яка дуже довго і дуже різним народам несла поневолення. Її не врятують ані "Шахеди", ані будь-які інші засоби терору, які вони принизливо шукає по світу.

Бо сила – вона в людях, в містах, у житті. А коли зневажають і життя, і людей, і найбільш вагомі для культури міста, буде тільки програш. Програш для Росії. Навіть сотні "Шахедів" від цього її не врятують, лише додадуть ганьби Росії".

Деталі: Зеленський зазначив, що під час чергової російської атаки в ніч на неділю кількісно найпотужніший удар був спрямований проти Київщини.

"В межах міста Київ та області збито 36 дронів. Саме так Росія відзначає День нашого древнього Києва. За свою історію Київ бачив різні підлості від загарбників. Пережив їх усіх – переживе і рашистів. Жодного з них тут не буде!", – наголосив президент.

Теми: ЗеленськийРосіявійнаКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоБіля окупованого Мелітополя підірвали авто з чотирма колаборантами – Федоров

фотоНардеп з "батальйону Монако" уже втретє за велику війну виїхав з України

Лукашенко: Треба було "вирішити українське питання" у 2014-15, це наша єдина помилка

Відео, картаБєлгородське Шебекіно все в диму: ситуацію пояснив легіон "Свобода России"

СБУ викрила бізнес-партнера Коломойського на крадіжці 600 млн у перший день вторгнення РФ

Зеленський: Контрнаступ – не кіно, не скажу, як ви його побачите

Усі новини...
Зеленський
Зеленський подякував ППО та ДСНС після найбільшої російської атаки "Шахедами"
Зеленський анонсує масштабні санкційні пакети і сильний тиждень
Зеленський ввів санкції проти 220 російських та білоруських компаній
Останні новини
23:08
Кулеба – Орбану: Якщо ви такі розумні, переконайте Путіна вивести війська з України
22:53
Генштаб Естонії: Україна свідомо приховує час початку контрнаступу
22:50
мапаУкраїною шириться тривога
22:44
Кулеба обурений повільним запровадженням санкцій проти виробників дронів і ракет у РФ
22:34
Спокійно косить траву під час обстрілів. Як живуть херсонці після деокупації
22:29
ЗСУ почали розмінування перед контрнаступом − The Washington Post
22:28
Захід зробив усе можливе, щоб підготувати Україну до контрнаступу – Білий дім
22:20
У Болгарії розкрили шахрайську схему, пов’язану з біженцями з України
22:12
Данілов відреагував на слова Лі Хуея про "відчинені двері" для переговорів з РФ
21:57
Голова МЗС Німеччини: Арешт Путіна для Гааги законний, міжнародне право чітке
Усі новини...
Реклама: