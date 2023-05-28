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Зеленський: Україна поставить крапку в історії московської деспотії проти різних народів

Катерина ТищенкоНеділя, 28 травня 2023, 19:18
Зеленський: Україна поставить крапку в історії московської деспотії проти різних народів
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна поставить крапку в історії московської деспотії, яка довго несла поневолення різним народам.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Київ та всі наші міста, вся наша Україна поставлять крапку в історії московської деспотії, яка дуже довго і дуже різним народам несла поневолення. Її не врятують ані "Шахеди", ані будь-які інші засоби терору, які вони принизливо шукає по світу.

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Бо сила – вона в людях, в містах, у житті. А коли зневажають і життя, і людей, і найбільш вагомі для культури міста, буде тільки програш. Програш для Росії. Навіть сотні "Шахедів" від цього її не врятують, лише додадуть ганьби Росії".

Деталі: Зеленський зазначив, що під час чергової російської атаки в ніч на неділю кількісно найпотужніший удар був спрямований проти Київщини.

"В межах міста Київ та області збито 36 дронів. Саме так Росія відзначає День нашого древнього Києва. За свою історію Київ бачив різні підлості від загарбників. Пережив їх усіх – переживе і рашистів. Жодного з них тут не буде!", – наголосив президент.

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Теми: ЗеленськийРосіявійнаКиїв
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