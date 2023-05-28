Зеленский: Украина поставит точку в истории московской деспотии против разных народов

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина поставит точку в истории московской деспотии, которая долго несла порабощение разным народам.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Киев и все наши города, вся наша Украина поставят точку в истории московской деспотии, которая очень долго и очень разным народам несла порабощение. Ее не спасут ни "Шахеды", ни любые другие средства террора, которые они унизительно ищут по миру.

Потому что сила – она в людях, в городах, в жизни. А когда попирают и жизнь, и людей, и наиболее весомые для культуры города, будет только проигрыш. Проигрыш для России. Даже сотни "Шахедов" от этого ее не спасут, только добавят позора России".

Детали: Зеленский отметил, что во время очередной российской атаки в ночь на воскресенье самый количественно мощный удар был направлен против Киевщины.

"В пределах города Киев и области сбито 36 дронов. Именно так Россия отмечает День нашего древнего Киева. За свою историю Киев видел разные подлости от захватчиков. Пережил их всех – переживет и рашистов. Ни одного из них здесь не будет!", - подчеркнул президент.