Генштаб: У Лисичанську дезертирували 80 окупантів, біля Бахмута – 30 "вагнерівців"

За даними Генштабу ЗСУ, в окупованому Лисичанську на Луганщині дезертирували близько 80 російських військових, а в районі Бахмута – близько 30 "вагнерівців".

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "У Лисичанську Луганської області дезертирували близько 80 осіб з підрозділу "Шторм-Z" російських окупаційних військ. Вони самовільно залишили бойові позиції.

Також в районі Бахмута дезертирували близько 30 осіб з ПВК "Вагнер", які також самовільно залишили бойові позиції, викравши військову техніку".

Деталі: Генштаб також повідомляє, що в Нижньосірогозькому районі тимчасово захопленої території Херсонської області триває примусова паспортизація громадян України. Зокрема, російські окупанти постійно тиснуть на місцевих, погрожують депортацією та конфіскацією майна.

"Так, місцевим громадянам з українським паспортом, водійським посвідченням та технічним паспортом на транспортний засіб погрожують конфіскацією в разі відмови отримання документів російського зразка", - йдеться у зведенні.