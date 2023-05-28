Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Генштаб: У Лисичанську дезертирували 80 окупантів, біля Бахмута – 30 "вагнерівців"

Катерина ТищенкоНеділя, 28 травня 2023, 19:44
Генштаб: У Лисичанську дезертирували 80 окупантів, біля Бахмута – 30 вагнерівців
ілюстративне фото: російські військові, Getty Images

За даними Генштабу ЗСУ, в окупованому Лисичанську на Луганщині дезертирували близько 80 російських військових, а в районі Бахмута – близько 30 "вагнерівців".

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "У Лисичанську Луганської області дезертирували близько 80 осіб з підрозділу "Шторм-Z" російських окупаційних військ. Вони самовільно залишили бойові позиції.

Реклама:

Також в районі Бахмута дезертирували близько 30 осіб з ПВК "Вагнер", які також самовільно залишили бойові позиції, викравши військову техніку".

Деталі: Генштаб також повідомляє, що в Нижньосірогозькому районі тимчасово захопленої території Херсонської області триває примусова паспортизація громадян України. Зокрема, російські окупанти постійно тиснуть на місцевих, погрожують депортацією та конфіскацією майна.

"Так, місцевим громадянам з українським паспортом, водійським посвідченням та технічним паспортом на транспортний засіб погрожують конфіскацією в разі відмови отримання документів російського зразка", - йдеться у зведенні.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ГенштабвійнаРосіяВагнер
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Генштаб
ЗСУ мають успіх і закріплюються в напрямку Новопрокопівки – Генштаб
Захисники знищили ще 610 окупантів і 13 танків ворога
За добу відбулося понад 40 бойових зіткнень – зведення
Останні новини
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників 
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
Усі новини...
Реклама: