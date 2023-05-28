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Генштаб: В Лисичанске дезертировали 80 оккупантов, возле Бахмута – 30 "вагнеровцев"

Катерина ТищенкоВоскресенье, 28 мая 2023, 19:44
Генштаб: В Лисичанске дезертировали 80 оккупантов, возле Бахмута – 30 вагнеровцев
иллюстративное фото: российские военные, Getty Images

По данным Генштаба ВСУ, в оккупированном Лисичанске Луганской области дезертировали около 80 российских военных, а в районе Бахмута – около 30 "вагнеровцев".

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "В Лисичанске Луганской области дезертировали около 80 человек из подразделения "Шторм-Z" российских оккупационных войск. Они самовольно оставили боевые позиции.

Также в районе Бахмута дезертировали около 30 человек из ЧВК "Вагнер", которые также самовольно оставили боевые позиции, похитив военную технику".

Детали: Генштаб также сообщает, что в Нижнесерогозском районе временно захваченной территории Херсонской области продолжается принудительная паспортизация граждан Украины. В частности, российские оккупанты постоянно давят на местных, угрожают депортацией и конфискацией имущества.

"Так, местным гражданам с украинским паспортом, водительским удостоверением и техническим паспортом на транспортное средство угрожают конфискацией в случае отказа получения документов российского образца", - говорится в сводке.

Темы: ГенштабвойнаРосcияВагнер
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