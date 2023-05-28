Ердоган виграв вибори в Туреччині – агентства

Ердоган під час голосування 28 травня, фото Pool/Getty Images

Чинний президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган залишиться на чолі країни на ще один президентський термін.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Згідно з результатами як державного агентства Anadolu, так і опозиційного ANKA, Ердоган випередив свого конкурента, опозиційного лідера Кемаля Киичдароглу за підсумками другого туру виборів.

За даними державного агентства Anadolu після відкриття 97,12% виборчих урн, Ердоган отримав підтримку 52,21%, у Киличдароглу – 47,79%.

За даними ANKA після відкриття 96,46% урн, Ердоган лідирував з 51,78%, у Киличдароглу – 48,22%. Спершу опозиційне агентство повідомляло, що Киличдароглу попереду, однак з наближенням завершення підрахунку воно віддало перевагу Ердогану.

ЦВК Туреччини оприлюднює офіційні дані дещо пізніше за інформаційні агенції. Голова ЦВК Туреччини заявив, що Ердоган лідирує в президентських перегонах з 54,5% після підрахунку 54% голосів. У Киличдароглу – 45,5%.

Ердоган випередив Киличдароглу у першому турі виборів два тижні тому на майже 5 відсоткових пунктів.

ВІДЕО ДНЯ

Ключовими питаннями на цих виборах були стрімке зростання інфляції та вартості життя, а також наслідки руйнівних землетрусів, які забрали понад 50 тисяч життів.

Читайте також текст "ЄП" напередодні другого туру виборів: Ердоган за крок до перемоги: як вибори у Туреччині вплинуть на політику щодо РФ та України.