Эрдоган выиграл выборы в Турции – агентства

Эрдоган во время голосования 28 мая, фото Pool/Getty Images

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган останется во главе страны на еще один президентский срок.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Согласно результатам как государственного агентства Anadolu, так и оппозиционного ANKA, Эрдоган опередил своего конкурента, оппозиционного лидера Кемаля Киичдароглу по итогам второго тура выборов.

По данным государственного агентства Anadolu после открытия 97,12% избирательных урн, Эрдоган получил поддержку 52,21%, у Кылычдароглу – 47,79%.

По данным ANKA после открытия 96,46% урн, Эрдоган лидировал с 51,78%, у Кылычдароглу – 48,22%. Сначала оппозиционное агентство сообщало, что Кылычдароглу впереди, однако с приближением завершения подсчета оно отдало предпочтение Эрдогану.

ЦИК Турции публикует официальные данные несколько позже информационных агентств. Председатель ЦИК Турции заявил, что Эрдоган лидирует в президентской гонке с 54,5% после подсчета 54% голосов. У Кылычдароглу – 45,5%.

Эрдоган опередил Кылычдароглу в первом туре выборов две недели назад почти на 5 процентных пунктов.

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Ключевыми вопросами на этих выборах были стремительный рост инфляции и стоимости жизни, а также последствия разрушительных землетрясений, которые унесли более 50 тысяч жизней.

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