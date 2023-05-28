Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Эрдоган выиграл выборы в Турции – агентства

"Европейская правда"Воскресенье, 28 мая 2023, 20:06
Эрдоган выиграл выборы в Турции – агентства
Эрдоган во время голосования 28 мая, фото Pool/Getty Images

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган останется во главе страны на еще один президентский срок. 

Об этом сообщает "Европейская правда".

Согласно результатам как государственного агентства Anadolu, так и оппозиционного ANKA, Эрдоган опередил своего конкурента, оппозиционного лидера Кемаля Киичдароглу по итогам второго тура выборов.

Реклама:

По данным государственного агентства Anadolu после открытия 97,12% избирательных урн, Эрдоган получил поддержку 52,21%, у Кылычдароглу – 47,79%.

По данным ANKA после открытия 96,46% урн, Эрдоган лидировал с 51,78%, у Кылычдароглу – 48,22%. Сначала оппозиционное агентство сообщало, что Кылычдароглу впереди, однако с приближением завершения подсчета оно отдало предпочтение Эрдогану. 

ЦИК Турции публикует официальные данные несколько позже информационных агентств. Председатель ЦИК Турции заявил, что Эрдоган лидирует в президентской гонке с 54,5% после подсчета 54% голосов. У Кылычдароглу – 45,5%.

ВИДЕО ДНЯ

Эрдоган опередил Кылычдароглу в первом туре выборов две недели назад почти на 5 процентных пунктов. 

Ключевыми вопросами на этих выборах были стремительный рост инфляции и стоимости жизни, а также последствия разрушительных землетрясений, которые унесли более 50 тысяч жизней.

Читайте также текст "ЕП" накануне второго тура выборов: Эрдоган в шаге от победы: как выборы в Турции повлияют на политику в отношении РФ и Украины.

Темы: ЭрдоганТурция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
Эрдоган
Эрдоган сам поедет к Путину, которого ждали в Анкаре – СМИ
Путин пока не едет в Турцию: встреча с Эрдоганом откладывается
Эрдоган заявил, что возобновление "зернового соглашения" зависит от выполнения Западом своих "обещаний"
Последние новости
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:30
Целью массированного удара РФ были инфраструктурные и военные объекты – Генштаб
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
Все новости...
Реклама: