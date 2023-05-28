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Резніков прокоментував суди з компаніями, які не виконали поставки

Катерина ТищенкоНеділя, 28 травня 2023, 20:48
Резніков прокоментував суди з компаніями, які не виконали поставки
Олексій Резніков, фото Дмитра Ларіна, УП

Міністр оборони Олексій Резніков переконаний, що Україна поверне зброю за невиконаними наразі контрактами, через які судиться з низкою компаній.

Джерело: Резніков в ефірі телемарафону

Деталі: Міністр прокоментував матеріал "Української правди" про те, що українські державні компанії, які займаються міжнародними закупівлями зброї, у 2022 році отримали майже 9 мільярдів гривень за контрактами Міноборони і не виконали поставки, через що міністерство з ними судиться.

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За словами Резнікова, Міноборони судиться зі всіма постачальниками, які не виконують своєчасно контракти. Він підкреслив, що розслідування УП стосувалося лише державних компаній-постачальників, тоді як партнерами Міноборони по контрактах є й іноземні постачальники. Ці справи перебувають або в процесі подання позовів, або розглядаються в судах, зазначив міністр.

Пряма мова: "Контракти укладалися в кінці лютого і в березні, згадайте ті умови – ми купували все, що було можливо. Самі постачальники домовлялися з продавцями зброї, амуніції по всьому світу. Але на ринку, як з’ясувалося, не всі порядні люди, і їх контрагенти виявилися непорядними або в деяких країнах стало обмеження по видачі ліцензій. Тому багато цих контрактів, по яких є заборгованість, не є сумнівними.

Ми зобов’язані подати на них в суд і ми маємо позитивні рішення по тих судах, але вони в свою чергу судяться зі своїми контрагентами в тих інших країнах, примушуючи їх виконати забезпечення контракту, поставити або снаряди, або зброю.

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Це дослідження (УП – ред.) добре, воно якраз чітко підкреслює, що Міністерство оборони подає до суду, виконує всі необхідні процедури. І я впевнений, що ті гроші… ми їх навіть не грошима повернемо, ми їх повернемо зброєю".

Що передувало: Як писала "Українська правда", українські державні компанії, які займаються міжнародними закупівлями зброї, у 2022 році отримали мільярди гривень за контрактами Міноборони і не виконали поставки. 

На початку 2023 року Міністерство оборони почало подавати судові позови проти державних постачальників. Станом на 23 травня УП вдалось відшукати в судовому реєстрі щонайменше 30 таких позовів. Загальна сума позовів за простроченими контрактами, які "засвітили" в реєстрі – 8,9 мільярда гривень.

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Теми: РезніковМіноборонидержзакупівлі
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