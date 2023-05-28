Резников прокомментировал суды с компаниями, которые не выполнили поставки

Министр обороны Алексей Резников убежден, что Украина вернет оружие по невыполненным пока контрактам, из-за которых судится с рядом компаний.

Источник: Резников в эфире телемарафона

Детали: Министр прокомментировал материал "Украинской правды" о том, что украинские государственные компании, которые занимаются международными закупками оружия, в 2022 году получили почти 9 миллиардов гривен по контрактам Минобороны и не выполнили поставки, из-за чего министерство с ними судится.

По словам Резникова, Минобороны судится со всеми поставщиками, которые не выполняют своевременно контракты. Он подчеркнул, что расследование УП касалось только государственных компаний-поставщиков, тогда как партнерами Минобороны по контрактам являются и иностранные поставщики. Эти дела находятся или в процессе подачи исков, или рассматриваются в судах, отметил министр.

Прямая речь: "Контракты заключались в конце февраля и в марте, вспомните те условия – мы покупали все, что было возможно. Сами поставщики договаривались с продавцами оружия, амуниции по всему миру. Но на рынке, как выяснилось, не все порядочные люди, и их контрагенты оказались непорядочными или в некоторых странах стало ограничение по выдаче лицензий. Поэтому многие из этих контрактов, по которым есть задолженность, не являются сомнительными.

Мы обязаны подать на них в суд, и мы имеем положительные решения по тем судам, но они в свою очередь судятся со своими контрагентами в тех других странах, заставляя их выполнить обеспечение контракта, поставить или снаряды, или оружие.

Это исследование (УП – ред.) хорошее, оно как раз четко подчеркивает, что Министерство обороны подает в суд, выполняет все необходимые процедуры. И я уверен, что те деньги... мы их даже не деньгами вернем, мы их вернем оружием".

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Что предшествовало: Как писала "Украинская правда", украинские государственные компании, занимающиеся международными закупками оружия, в 2022 году получили миллиарды гривен по контрактам Минобороны и не выполнили поставки.

В начале 2023 г. Министерство обороны начало подавать судебные иски против государственных поставщиков. По состоянию на 23 мая УП удалось найти в судебном реестре по меньшей мере 30 таких исков. Общая сумма исков по просроченным контрактам, которые "засветили" в реестре – 8,9 миллиарда гривен.

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