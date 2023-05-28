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Росіяни обстріляли Харківщину, поранено жінку

Катерина ТищенкоНеділя, 28 травня 2023, 21:43
Росіяни обстріляли Харківщину, поранено жінку
наслідки обстрілу Харківщини 28 травня, фото ДСНС

Внаслідок обстрілу росіянами Куп'янського району Харківщини у неділю поранену місцеву мешканку.

Джерело: ДСНС Харківської області

Дослівно: "28 травня вдень під інтенсивними артилерійськими обстрілами опинилися населені пункти Куп'янського району.

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Ворог поцілив у приватний сектор с. Петропавлівка, внаслідок чого загорілися дві господарчі споруди на загальній площі 60 кв.м. Рятувальники оперативно ліквідували загорання.

Також в результаті обстрілу приватного сектору у с. Кучерівка Куп'янського району, отримала осколкові поранення місцева мешканка, жінка 1949 р.н.".

Теми: Харківська областьвійна
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