Росіяни обстріляли Харківщину, поранено жінку

Внаслідок обстрілу росіянами Куп'янського району Харківщини у неділю поранену місцеву мешканку.

Джерело: ДСНС Харківської області

Дослівно: "28 травня вдень під інтенсивними артилерійськими обстрілами опинилися населені пункти Куп'янського району.

Ворог поцілив у приватний сектор с. Петропавлівка, внаслідок чого загорілися дві господарчі споруди на загальній площі 60 кв.м. Рятувальники оперативно ліквідували загорання.

Також в результаті обстрілу приватного сектору у с. Кучерівка Куп'янського району, отримала осколкові поранення місцева мешканка, жінка 1949 р.н.".