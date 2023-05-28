Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни обстріляли Харківщину, поранено жінку

Катерина ТищенкоНеділя, 28 травня 2023, 21:43
Росіяни обстріляли Харківщину, поранено жінку
наслідки обстрілу Харківщини 28 травня, фото ДСНС

Внаслідок обстрілу росіянами Куп'янського району Харківщини у неділю поранену місцеву мешканку.

Джерело: ДСНС Харківської області

Дослівно: "28 травня вдень під інтенсивними артилерійськими обстрілами опинилися населені пункти Куп'янського району.

Ворог поцілив у приватний сектор с. Петропавлівка, внаслідок чого загорілися дві господарчі споруди на загальній площі 60 кв.м. Рятувальники оперативно ліквідували загорання.

Також в результаті обстрілу приватного сектору у с. Кучерівка Куп'янського району, отримала осколкові поранення місцева мешканка, жінка 1949 р.н.".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Харківська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоБіля окупованого Мелітополя підірвали авто з чотирма колаборантами – Федоров

фотоНардеп з "батальйону Монако" уже втретє за велику війну виїхав з України

Лукашенко: Треба було "вирішити українське питання" у 2014-15, це наша єдина помилка

Відео, картаБєлгородське Шебекіно все в диму: ситуацію пояснив легіон "Свобода России"

СБУ викрила бізнес-партнера Коломойського на крадіжці 600 млн у перший день вторгнення РФ

Зеленський: Контрнаступ – не кіно, не скажу, як ви його побачите

Усі новини...
Харківська область
Росія обстрілювала Харківщину з авіації та артилерії: двоє людей загинули
Росіяни обстріляли Харківщину: загинула жінка, поранено чоловіка
На Харківщині знайшли 2-річну дівчинку, яку шукали понад три доби
Останні новини
23:08
Кулеба – Орбану: Якщо ви такі розумні, переконайте Путіна вивести війська з України
22:53
Генштаб Естонії: Україна свідомо приховує час початку контрнаступу
22:50
мапаУкраїною шириться тривога
22:44
Кулеба обурений повільним запровадженням санкцій проти виробників дронів і ракет у РФ
22:34
Спокійно косить траву під час обстрілів. Як живуть херсонці після деокупації
22:29
ЗСУ почали розмінування перед контрнаступом − The Washington Post
22:28
Захід зробив усе можливе, щоб підготувати Україну до контрнаступу – Білий дім
22:20
У Болгарії розкрили шахрайську схему, пов’язану з біженцями з України
22:12
Данілов відреагував на слова Лі Хуея про "відчинені двері" для переговорів з РФ
21:57
Голова МЗС Німеччини: Арешт Путіна для Гааги законний, міжнародне право чітке
Усі новини...
Реклама: