Росіяни обстріляли Харківщину, поранено жінку
Неділя, 28 травня 2023, 21:43
Внаслідок обстрілу росіянами Куп'янського району Харківщини у неділю поранену місцеву мешканку.
Джерело: ДСНС Харківської області
Дослівно: "28 травня вдень під інтенсивними артилерійськими обстрілами опинилися населені пункти Куп'янського району.
Ворог поцілив у приватний сектор с. Петропавлівка, внаслідок чого загорілися дві господарчі споруди на загальній площі 60 кв.м. Рятувальники оперативно ліквідували загорання.
Також в результаті обстрілу приватного сектору у с. Кучерівка Куп'янського району, отримала осколкові поранення місцева мешканка, жінка 1949 р.н.".
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