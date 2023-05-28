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Россияне обстреляли Харьковскую область, ранена женщина

Катерина ТищенкоВоскресенье, 28 мая 2023, 21:43
Россияне обстреляли Харьковскую область, ранена женщина
последствия обстрела Харьковщины 28 мая, фото ГСЧС

В результате обстрела россиянами Купянского района Харьковщины в воскресенье ранена местная жительница.

Источник: ГСЧС Харьковской области

Дословно: "28 мая днем под интенсивными артиллерийскими обстрелами оказались населенные пункты Купянского района.

Враг попал в частный сектор с. Петропавловка, в результате чего загорелись две хозяйственные постройки на общей площади 60 кв.м. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

Также в результате обстрела частного сектора в с. Кучеровка Купянского района, получила осколочные ранения местная жительница, женщина 1949 г.р.".

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Темы: Харьковская областьвойна
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