Россияне обстреляли Харьковскую область, ранена женщина
Воскресенье, 28 мая 2023, 21:43
В результате обстрела россиянами Купянского района Харьковщины в воскресенье ранена местная жительница.
Источник: ГСЧС Харьковской области
Дословно: "28 мая днем под интенсивными артиллерийскими обстрелами оказались населенные пункты Купянского района.
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Враг попал в частный сектор с. Петропавловка, в результате чего загорелись две хозяйственные постройки на общей площади 60 кв.м. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.
Также в результате обстрела частного сектора в с. Кучеровка Купянского района, получила осколочные ранения местная жительница, женщина 1949 г.р.".