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В районі Бердянська щонайменше 5 влучань ЗСУ по позиціях окупантів – адміністрація

Катерина ТищенкоНеділя, 28 травня 2023, 23:24
В районі Бердянська щонайменше 5 влучань ЗСУ по позиціях окупантів – адміністрація
Дим над Бердянськом 28 травня, скріншот відео "Бердянськ сьогодні"

В окупованому Бердянську у неділю вдень лунали вибухи, у громаді зафіксовані влучання Сил оборони по позиціях росіян.

Джерело: Бердянська міська військова адміністрація, місцевий телеграм-канал "Бердянськ сьогодні"

Дослівно Бердянська МВА: "Ще мінімум 5 влучань від ЗСУ по росіянських позиціях у Бердянській громаді!

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Російське ППО вчергове показало свою неефективність. Радіємо разом з вами і чекаємо на подробиці та офіційне підтвердження від Генштабу".

Деталі: За даними "Бердянськ сьогодні", "було дуже гучно у селі Андрівка, підіймається стовб диму".

Також було гучно три рази у селі Новотроїцьке.

ВІДЕО ДНЯ

Поряд з Бердянськом також здіймався стовп диму. Бердянці повідомляли, що звуки вибухів лунали з території аеропорту.

Теми: Бердянськвійна
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