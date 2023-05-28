В районе Бердянска минимум 5 попаданий ВСУ по позициям оккупантов – администрация

Дым над Бердянском 28 мая, скриншот видео "Бердянск сегодня"

В оккупированном Бердянске в воскресенье днем раздавались взрывы, в громаде зафиксированы попадания Сил обороны по позициям россиян.

Источник: Бердянская городская военная администрация, местный телеграмм-канал "Бердянск сегодня"

Дословно Бердянская ГВА: "Еще минимум 5 попаданий от ВСУ по российским позициям в Бердянской громаде!

Российское ПВО в очередной раз показало свою неэффективность. Радуемся вместе с вами и ждем подробностей и официального подтверждения от Генштаба".

Детали: По данным "Бердянск сегодня", "было очень громко в селе Андровка, поднимается столб дыма".

Также было громко три раза в селе Новотроицкое.

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Рядом с Бердянском также поднимался столб дыма. Бердянцы сообщали, что звуки взрывов раздавались с территории аэропорта.