В районе Бердянска минимум 5 попаданий ВСУ по позициям оккупантов – администрация
Воскресенье, 28 мая 2023, 23:24
В оккупированном Бердянске в воскресенье днем раздавались взрывы, в громаде зафиксированы попадания Сил обороны по позициям россиян.
Источник: Бердянская городская военная администрация, местный телеграмм-канал "Бердянск сегодня"
Дословно Бердянская ГВА: "Еще минимум 5 попаданий от ВСУ по российским позициям в Бердянской громаде!
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Российское ПВО в очередной раз показало свою неэффективность. Радуемся вместе с вами и ждем подробностей и официального подтверждения от Генштаба".
Детали: По данным "Бердянск сегодня", "было очень громко в селе Андровка, поднимается столб дыма".
Также было громко три раза в селе Новотроицкое.
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Рядом с Бердянском также поднимался столб дыма. Бердянцы сообщали, что звуки взрывов раздавались с территории аэропорта.