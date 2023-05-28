Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В районе Бердянска минимум 5 попаданий ВСУ по позициям оккупантов – администрация

Катерина ТищенкоВоскресенье, 28 мая 2023, 23:24
В районе Бердянска минимум 5 попаданий ВСУ по позициям оккупантов – администрация
Дым над Бердянском 28 мая, скриншот видео "Бердянск сегодня"

В оккупированном Бердянске в воскресенье днем раздавались взрывы, в громаде зафиксированы попадания Сил обороны по позициям россиян.

Источник: Бердянская городская военная администрация, местный телеграмм-канал "Бердянск сегодня"

Дословно Бердянская ГВА: "Еще минимум 5 попаданий от ВСУ по российским позициям в Бердянской громаде!

Российское ПВО в очередной раз показало свою неэффективность. Радуемся вместе с вами и ждем подробностей и официального подтверждения от Генштаба".

Детали: По данным "Бердянск сегодня", "было очень громко в селе Андровка, поднимается столб дыма".

Также было громко три раза в селе Новотроицкое.

ВИДЕО ДНЯ

Рядом с Бердянском также поднимался столб дыма. Бердянцы сообщали, что звуки взрывов раздавались с территории аэропорта.

Темы: Бердянсквойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВозле оккупированного Мелитополя взорвали авто с четырьмя коллаборационистами – Федоров

фотоНардеп из "батальона Монако" уже в третий раз за большую войну выехал из Украины

Лукашенко: Надо было "решить украинский вопрос" в 2014-15, это наша единственная ошибка

Видео, картаБелгородский Шебекино весь в дыму: ситуацию пояснил легион "Свобода России"

СБУ разоблачила бизнес-партнера Коломойского на краже 600 млн в первый день вторжения РФ

Зеленский: Контрнаступление – не кино, не скажу, как вы его увидите

Все новости...
Бердянск
В Бердянске по оккупантам прилетело второй раз за день: "Очень много 200-х"
В оккупированном Бердянске раздавались взрывы - СМИ
В оккупированном Бердянске прозвучали несколько взрывов
Последние новости
23:31
фото, видеоВ ролике правительства Венгрии о "мире" в Украине Крым стал частью РФ
23:22
Россияне начали усиливать границу курсантами: им дали стрелковое оружие и гранатометы
23:08
Кулеба – Орбану: Если вы такие умные, убедите Путина вывести войска из Украины
22:53
Генштаб Эстонии: Украина сознательно скрывает время начала контрнаступления
22:50
карта (обновлено)В нескольких областях Украины объявили тревогу
22:44
Кулеба возмущен медленным введением санкций против производителей дронов и ракет в РФ
22:34
Спокойно косит траву во время обстрелов. Как живут херсонцы после деоккупации
22:29
ВСУ начали разминирование перед контрнаступлением − The Washington Post
22:28
Запад сделал все возможное, чтобы подготовить Украину к контрнаступлению – Белый дом
22:20
В Болгарии раскрыли мошенническую схему, связанную с беженцами из Украины
Все новости...
Реклама: