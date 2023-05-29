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Росіяни вдарили по прикордонних громадах Сумщини, зафіксовано 49 вибухів

Ольга Глущенко Понеділок, 29 травня 2023, 00:32
Росіяни вдарили по прикордонних громадах Сумщини, зафіксовано 49 вибухів
ілюстративне Фото: поліція Сумщини

Протягом минулого дня росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних громад Сумської області, зафіксовано 49 вибухів.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Обстрілів зазнали Новослобідська, Великописарівська, Есманська, Зноб-Новгородська, Шалигинська, Юнаківська, Миропільська, Хотінська, Білопільська громади.

По Хотінській громаді з території РФ відбувся мінометний обстріл – 3 вибухи.

Юнаківську громаду обстріляли із САУ – 5 вибухів та міномету – 1 вибух.

В Есманській громаді зафіксовано 1 вибух з міномету.

Зноб-Новгородська громада: здійснено артобстріл – 5 вибухів.

ВІДЕО ДНЯ

По Новослобідській громаді ворог здійснив 12 вибухів з міномету.

По Миропільській громаді був мінометний обстріл – 6 вибухів.

З території РФ здійснено мінометний обстріл Білопільської громади – 3 вибухи.

По Великописарівській громаді з території РФ з ворожого гелікоптера здійснено ракетний обстріл (НАР) – 10 вибухів.

Також був мінометний обстріл Шалигинської громади – 3 вибухи.

Теми: Сумська областьобстріл
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