Росіяни вдарили по прикордонних громадах Сумщини, зафіксовано 49 вибухів
Протягом минулого дня росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних громад Сумської області, зафіксовано 49 вибухів.
Джерело: військова адміністрація Сумської області
Деталі: Обстрілів зазнали Новослобідська, Великописарівська, Есманська, Зноб-Новгородська, Шалигинська, Юнаківська, Миропільська, Хотінська, Білопільська громади.
По Хотінській громаді з території РФ відбувся мінометний обстріл – 3 вибухи.
Юнаківську громаду обстріляли із САУ – 5 вибухів та міномету – 1 вибух.
В Есманській громаді зафіксовано 1 вибух з міномету.
Зноб-Новгородська громада: здійснено артобстріл – 5 вибухів.
По Новослобідській громаді ворог здійснив 12 вибухів з міномету.
По Миропільській громаді був мінометний обстріл – 6 вибухів.
З території РФ здійснено мінометний обстріл Білопільської громади – 3 вибухи.
По Великописарівській громаді з території РФ з ворожого гелікоптера здійснено ракетний обстріл (НАР) – 10 вибухів.
Також був мінометний обстріл Шалигинської громади – 3 вибухи.