Россияне ударили по приграничным общинам Сумщины, зафиксировано 49 взрывов
В течение прошлого дня россияне совершили 14 обстрелов пограничных общин Сумской области, зафиксировано 49 взрывов.
Источник: военная администрация Сумской области
Детали: Обстрелам подверглись Новослободская, Великописаревская, Эсманская, Зноб-Новгородская, Шалыгинская, Юнаковская, Миропольская, Хотинская, Белопольская громады.
По Хотинской громаде с территории РФ произошел минометный обстрел - 3 взрыва.
Юнаковскую громаду обстреляли из САУ - 5 взрывов и миномета - 1 взрыв.
В Эсманской громаде зафиксирован 1 взрыв из миномета.
Зноб-Новгородская громада: осуществлен артобстрел - 5 взрывов.
По Новослободской громаде враг совершил 12 взрывов из миномета.
По Миропольской громаде был минометный обстрел - 6 взрывов.
С территории РФ осуществлен минометный обстрел Белопольской громады - 3 взрыва.
По Великописаревской громаде с территории РФ с вражеского вертолета осуществлен ракетный обстрел (НАР) - 10 взрывов.
Также был минометный обстрел Шалигинской громады - 3 взрыва.