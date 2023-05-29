Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне ударили по приграничным общинам Сумщины, зафиксировано 49 взрывов

Ольга ГлущенкоПонедельник, 29 мая 2023, 00:32
Россияне ударили по приграничным общинам Сумщины, зафиксировано 49 взрывов
иллюстративное Фото: полиция Сумщины

В течение прошлого дня россияне совершили 14 обстрелов пограничных общин Сумской области, зафиксировано 49 взрывов.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Обстрелам подверглись Новослободская, Великописаревская, Эсманская, Зноб-Новгородская, Шалыгинская, Юнаковская, Миропольская, Хотинская, Белопольская громады.

По Хотинской громаде с территории РФ произошел минометный обстрел - 3 взрыва.

Юнаковскую громаду обстреляли из САУ - 5 взрывов и миномета - 1 взрыв.

В Эсманской громаде зафиксирован 1 взрыв из миномета.

Зноб-Новгородская громада: осуществлен артобстрел - 5 взрывов.

ВИДЕО ДНЯ

По Новослободской громаде враг совершил 12 взрывов из миномета.

По Миропольской громаде был минометный обстрел - 6 взрывов.

С территории РФ осуществлен минометный обстрел Белопольской громады - 3 взрыва.

По Великописаревской громаде с территории РФ с вражеского вертолета осуществлен ракетный обстрел (НАР) - 10 взрывов.

Также был минометный обстрел Шалигинской громады - 3 взрыва.

Темы: Сумская областьобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВозле оккупированного Мелитополя взорвали авто с четырьмя коллаборационистами – Федоров

фотоНардеп из "батальона Монако" уже в третий раз за большую войну выехал из Украины

Лукашенко: Надо было "решить украинский вопрос" в 2014-15, это наша единственная ошибка

Видео, картаБелгородский Шебекино весь в дыму: ситуацию пояснил легион "Свобода России"

СБУ разоблачила бизнес-партнера Коломойского на краже 600 млн в первый день вторжения РФ

Зеленский: Контрнаступление – не кино, не скажу, как вы его увидите

Все новости...
Сумская область
Вражеские обстрелы Сумщины: за сутки зафиксировано 88 взрывов
Обстрелы Сумщины: за сутки – почти 60 "прилетов"
Военные будут защищать ремонтников во время работ на пограничье Сумщины
Последние новости
23:31
фото, видеоВ ролике правительства Венгрии о "мире" в Украине Крым стал частью РФ
23:22
Россияне начали усиливать границу курсантами: им дали стрелковое оружие и гранатометы
23:08
Кулеба – Орбану: Если вы такие умные, убедите Путина вывести войска из Украины
22:53
Генштаб Эстонии: Украина сознательно скрывает время начала контрнаступления
22:50
карта (обновлено)В нескольких областях Украины объявили тревогу
22:44
Кулеба возмущен медленным введением санкций против производителей дронов и ракет в РФ
22:34
Спокойно косит траву во время обстрелов. Как живут херсонцы после деоккупации
22:29
ВСУ начали разминирование перед контрнаступлением − The Washington Post
22:28
Запад сделал все возможное, чтобы подготовить Украину к контрнаступлению – Белый дом
22:20
В Болгарии раскрыли мошенническую схему, связанную с беженцами из Украины
Все новости...
Реклама: