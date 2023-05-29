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Россияне ударили по приграничным общинам Сумщины, зафиксировано 49 взрывов

Ольга ГлущенкоПонедельник, 29 мая 2023, 00:32
Россияне ударили по приграничным общинам Сумщины, зафиксировано 49 взрывов
иллюстративное Фото: полиция Сумщины

В течение прошлого дня россияне совершили 14 обстрелов пограничных общин Сумской области, зафиксировано 49 взрывов.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Обстрелам подверглись Новослободская, Великописаревская, Эсманская, Зноб-Новгородская, Шалыгинская, Юнаковская, Миропольская, Хотинская, Белопольская громады.

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По Хотинской громаде с территории РФ произошел минометный обстрел - 3 взрыва.

Юнаковскую громаду обстреляли из САУ - 5 взрывов и миномета - 1 взрыв.

В Эсманской громаде зафиксирован 1 взрыв из миномета.

ВИДЕО ДНЯ

Зноб-Новгородская громада: осуществлен артобстрел - 5 взрывов.

По Новослободской громаде враг совершил 12 взрывов из миномета.

По Миропольской громаде был минометный обстрел - 6 взрывов.

С территории РФ осуществлен минометный обстрел Белопольской громады - 3 взрыва.

По Великописаревской громаде с территории РФ с вражеского вертолета осуществлен ракетный обстрел (НАР) - 10 взрывов.

Также был минометный обстрел Шалигинской громады - 3 взрыва.

Темы: Сумская областьобстрел
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