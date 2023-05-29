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По всій Україні оголошувалася повітряна тривога

Ольга Глущенко Понеділок, 29 травня 2023, 05:00
По всій Україні оголошувалася повітряна тривога
фото Getty Images

У Києві та низці областей України після опівночі 29 травня була оголошена повітряна тривога, яка згодом поширилася по всій Україні та тривала до 5 години ранку.

Джерело: мапа повітряних тривог

Деталі: Спочатку повітряна тривога була оголошена у Києві та багатьох областях.

 

Моніторингові пабліки повідомляють про загрозу атаки ударними дронами типу Sahed, а також – про зліт на території Росії літаків – носіїв ракет.

Повітряна тривога означає небезпеку ударів, громадянам рекомендується перейти до укриття або дотримуватись правила "двох стін".

Оновлено: Зокрема, станом на 01:21 карта тривог "почервоніла" на всій території України, крім Вінницької та західних областей.

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено: О 01:33 повітряну тривогу оголосили у Вінницькій області.

О 01:38 тривога була оголошена у Рівненській області.

Згодом повітряна тривога почала ширитися в інших західних областях.

Оновлено: О 02:47 було оголошено тривогу в Закарпатській області, після чого вся карта тривог стала "червоною".

 

Оновлено: О 05:00 з Києва та області почалися відбої повітряної тривоги.

Теми: повітряна тривога
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