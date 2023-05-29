По всій Україні оголошувалася повітряна тривога
У Києві та низці областей України після опівночі 29 травня була оголошена повітряна тривога, яка згодом поширилася по всій Україні та тривала до 5 години ранку.
Джерело: мапа повітряних тривог
Деталі: Спочатку повітряна тривога була оголошена у Києві та багатьох областях.
Моніторингові пабліки повідомляють про загрозу атаки ударними дронами типу Sahed, а також – про зліт на території Росії літаків – носіїв ракет.
Повітряна тривога означає небезпеку ударів, громадянам рекомендується перейти до укриття або дотримуватись правила "двох стін".
Оновлено: Зокрема, станом на 01:21 карта тривог "почервоніла" на всій території України, крім Вінницької та західних областей.
Оновлено: О 01:33 повітряну тривогу оголосили у Вінницькій області.
О 01:38 тривога була оголошена у Рівненській області.
Згодом повітряна тривога почала ширитися в інших західних областях.
Оновлено: О 02:47 було оголошено тривогу в Закарпатській області, після чого вся карта тривог стала "червоною".
Оновлено: О 05:00 з Києва та області почалися відбої повітряної тривоги.