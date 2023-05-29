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По всей Украине объявлялась воздушная тревога

Ольга ГлущенкоПонедельник, 29 мая 2023, 05:00
По всей Украине объявлялась воздушная тревога
фото Getty Images

В Киеве и ряде областей Украины после полуночи 29 мая была объявлена воздушная тревога, которая позже распространилась по всей Украине и продолжалась до 5 утра.

Источник: карта воздушных тревог

Детали:Сначала Воздушная тревога объявлена в Киеве и большинстве областей.

 

Мониторинговые паблики сообщают об угрозе атаки ударными дронами типа Sahed, а также – о взлете на территории России самолетов – носителей ракет.

Воздушная тревога означает опасность ударов, гражданам рекомендуется перейти в укрытие или соблюдать правило "двух стен".

Обновлено:В частности, по состоянию на 01:21 карта тревог "покраснела" на всей территории Украины, кроме Винницкой и западных областей.

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Обновлено: В 01:33 воздушную тревогу объявили в Винницкой области.

В 01:38 тревога была объявлена в Ровенской области.

Позже воздушная тревога начала распространяться в других западных областях.

Обновлено: В 02:47 была объявлена тревога в Закарпатской области, после чего вся карта тревог стала "красной".

 

Обновлено: В 05:00 из Киева и области начались отбои воздушной тревоги.

Темы: воздушная тревога
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