У Києві лунали вибухи, працювала ППО

У ніч 29 травня повідомили про роботу ППО у столиці, згодом стало відомо про вибухи в місті, збиття ракети і падіння уламків дрона.

Джерело: КМВА, Київська ОВА, Київський міський голова Віталій Кличко

Дослівно КМВА: "В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!"

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Деталі: У Київській ОВА додали, що в області існує небезпека застосування ворожих БпЛА.

Оновлено. Пряма мова Кличка: "Вибух в Голосіївському районі столиці. Всі служби прямують на місце. Подробиці — згодом. Будьте в укриттях!"

О 03:20 КМВА повторно повідомила про роботу ППО у Києві.

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Згодом Кличко повідомив про нові вибухи, а також про збиття ракети біля Києва.

Оновлено о 03:45: КМВА повідомила, що в Голосіївському районі сталося падіння уламків в одному із дворів. Є потерпілі.

"Екстерні служби на місці. Інформація уточнюється", – додали в КМВА.

Кличко також повідомив про вибух у Подільському районі столиці.

За попередньою інформацією, внаслідок падіння уламків сталося загоряння приватного будинку.

Крім того, надійшло ще одне повідомленням про вибух у Святошинському районі.

Згодом у КМВА спростували інформацію про падіння уламків в одному з дворів Голосіївського району з потерпілими.

За попередніми даними Кличка, на всіх місцях викликів, куди виїхали столичні медики, постраждалих не виявили.

Також мер додав, що у Святошинському районі, де уламки впали на відселену будівлю, рятувальники ліквідовують пожежу.

Оновлено о 04:09: За уточненими даними, Подільському районі внаслідок падіння уламків пошкоджений дах одноповерхового приватного будинку. Пожежі та постраждалих немає.

Кличко також повідомив про вибух у Шевченківському районі.