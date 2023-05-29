У Києві лунали вибухи, працювала ППО
У ніч 29 травня повідомили про роботу ППО у столиці, згодом стало відомо про вибухи в місті, збиття ракети і падіння уламків дрона.
Джерело: КМВА, Київська ОВА, Київський міський голова Віталій Кличко
Дослівно КМВА: "В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!"
Деталі: У Київській ОВА додали, що в області існує небезпека застосування ворожих БпЛА.
Оновлено. Пряма мова Кличка: "Вибух в Голосіївському районі столиці. Всі служби прямують на місце. Подробиці — згодом. Будьте в укриттях!"
О 03:20 КМВА повторно повідомила про роботу ППО у Києві.
Згодом Кличко повідомив про нові вибухи, а також про збиття ракети біля Києва.
Оновлено о 03:45: КМВА повідомила, що в Голосіївському районі сталося падіння уламків в одному із дворів. Є потерпілі.
"Екстерні служби на місці. Інформація уточнюється", – додали в КМВА.
Кличко також повідомив про вибух у Подільському районі столиці.
За попередньою інформацією, внаслідок падіння уламків сталося загоряння приватного будинку.
Крім того, надійшло ще одне повідомленням про вибух у Святошинському районі.
Згодом у КМВА спростували інформацію про падіння уламків в одному з дворів Голосіївського району з потерпілими.
За попередніми даними Кличка, на всіх місцях викликів, куди виїхали столичні медики, постраждалих не виявили.
Також мер додав, що у Святошинському районі, де уламки впали на відселену будівлю, рятувальники ліквідовують пожежу.
Оновлено о 04:09: За уточненими даними, Подільському районі внаслідок падіння уламків пошкоджений дах одноповерхового приватного будинку. Пожежі та постраждалих немає.
Кличко також повідомив про вибух у Шевченківському районі.