Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Киеве гремели взрывы, работала ПВО

Ольга ГлущенкоПонедельник, 29 мая 2023, 03:45
В Киеве гремели взрывы, работала ПВО
ПВО, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY

В ночь 29 мая сообщили о работе ПВО в столице, впоследствии стало известно о взрывах в городе, сбивании ракеты и падении обломков дрона.

Источник: КГВА, Киевская ОВА, Киевский городской голова Виталий Кличко

Дословно КГВА: "В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!"

Реклама:

Детали: В Киевской ОВА добавили, что в области существует опасность применения вражеских БпЛА.

Обновлено. Прямая речь Кличко: "Взрыв в Голосеевском районе столицы. Все службы направляются на место. Подробности - позже. Будьте в укрытиях!"

В 03:20 КГВА повторно сообщила о работе ПВО в Киеве.

ВИДЕО ДНЯ

Позже Кличко сообщил о новых взрывах, а также о сбитии ракеты возле Киева.

Обновлено в 03:45: КГВА сообщила, что в Голосеевском районе произошло падение обломков в одном из дворов. Есть пострадавшие.

"Экстренные службы на месте. Информация уточняется", - добавили в КГВА.

Кличко также сообщил о взрыве в Подольском районе столицы.

По предварительной информации, в результате падения обломков произошло возгорание частного дома.

Кроме того, поступило еще одно сообщением о взрыве в Святошинском районе.

Позже в КГВА опровергли информацию о падении обломков в одном из дворов Голосеевского района с пострадавшими.

По предварительным данным Кличко, на всех местах вызовов, куда выехали столичные медики, пострадавших не обнаружили.

Также мэр добавил, что в Святошинском районе, где обломки упали на отселенное здание, спасатели ликвидируют пожар.

Обновлено в 04:09: По уточненным данным, в Подольском районе в результате падения обломков повреждена крыша одноэтажного частного дома. Пожаров и пострадавших нет.

Кличко также сообщил о взрыве в Шевченковском районе.

Темы: КиевПВО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
Киев
Жара в Киеве бьет рекорды второй день подряд
В Киеве прохожие нашли на улице две гранаты
В центре Киева возле проспекта Победы сгорело здание
Последние новости
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:30
Целью массированного удара РФ были инфраструктурные и военные объекты – Генштаб
Все новости...
Реклама: