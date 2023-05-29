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В Киеве гремели взрывы, работала ПВО

Ольга ГлущенкоПонедельник, 29 мая 2023, 03:45
В Киеве гремели взрывы, работала ПВО
ПВО, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY

В ночь 29 мая сообщили о работе ПВО в столице, впоследствии стало известно о взрывах в городе, сбивании ракеты и падении обломков дрона.

Источник: КГВА, Киевская ОВА, Киевский городской голова Виталий Кличко

Дословно КГВА: "В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!"

Детали: В Киевской ОВА добавили, что в области существует опасность применения вражеских БпЛА.

Обновлено. Прямая речь Кличко: "Взрыв в Голосеевском районе столицы. Все службы направляются на место. Подробности - позже. Будьте в укрытиях!"

В 03:20 КГВА повторно сообщила о работе ПВО в Киеве.

Позже Кличко сообщил о новых взрывах, а также о сбитии ракеты возле Киева.

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Обновлено в 03:45: КГВА сообщила, что в Голосеевском районе произошло падение обломков в одном из дворов. Есть пострадавшие.

"Экстренные службы на месте. Информация уточняется", - добавили в КГВА.

Кличко также сообщил о взрыве в Подольском районе столицы.

По предварительной информации, в результате падения обломков произошло возгорание частного дома.

Кроме того, поступило еще одно сообщением о взрыве в Святошинском районе.

Позже в КГВА опровергли информацию о падении обломков в одном из дворов Голосеевского района с пострадавшими.

По предварительным данным Кличко, на всех местах вызовов, куда выехали столичные медики, пострадавших не обнаружили.

Также мэр добавил, что в Святошинском районе, где обломки упали на отселенное здание, спасатели ликвидируют пожар.

Обновлено в 04:09: По уточненным данным, в Подольском районе в результате падения обломков повреждена крыша одноэтажного частного дома. Пожаров и пострадавших нет.

Кличко также сообщил о взрыве в Шевченковском районе.

Темы: КиевПВО
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