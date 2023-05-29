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В Одесі уламки дрона пошкодили портову інфраструктуру – Гуменюк

Ольга Глущенко Понеділок, 29 травня 2023, 07:10
В Одесі уламки дрона пошкодили портову інфраструктуру – Гуменюк
ДРОН-КАМІКАДЗЕ SHAHED-136, СКРИНШОТ

Під час нічної масованої атаки вночі 29 травня постраждала портова інфраструктура в Одесі.

Джерело: керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, голова громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук в ефірі телемарафону "Єдині новини"

Пряма мова Гуменюк: "Що стосується конкретно нічної атаки в нашому напрямку були спрямовані дрони-камікадзе. Частину з них було знищено. Над Миколаївщиною, Херсонщиною, Одещиною працювала ППО.

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На жаль, внаслідок повітряного бою є уламки, пожежа спалахнула в портовій інфраструктурі, спалахнула пожежа. Пожежа ліквідована, наслідки уточнюються.

Портова інфраструктура саме Одеси постраждала цього разу".

Пряма мова Братчука: "За даними військових, є влучання саме уламків після збиття дрона-камікадзе в деякі об’єкти портової інфраструктури. Наслідки цієї нічної атаки ще уточнюються".

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Теми: ОдесабезпілотникиППО
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