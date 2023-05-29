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В Одессе обломки дрона повредили портовую инфраструктуру – Гуменюк

Ольга ГлущенкоПонедельник, 29 мая 2023, 07:10
В Одессе обломки дрона повредили портовую инфраструктуру – Гуменюк
ДРОН-КАМИКАДЗЕ SHAHED-136, СКРИНШОТ

Во время ночной массированной атаки ночью 29 мая пострадала портовая инфраструктура в Одессе.

Источник: руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, председатель общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук в эфире телемарафона "Единые новости"

Прямая речь Гуменюк: "Что касается конкретно ночной атаки в нашем направлении были направлены дроны-камикадзе. Часть из них была уничтожена. Над Николаевщиной, Херсонщиной, Одесской областью работала ПВО.

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К сожалению, в результате воздушного боя есть обломки, пожар вспыхнул в портовой инфраструктуре, вспыхнул пожар. Пожар ликвидирован, последствия уточняются.

Портовая инфраструктура именно Одессы пострадала в этот раз".

Прямая речь Братчука: "По данным военных, есть попадание именно обломков после сбития дрона-камикадзе в некоторые объекты портовой инфраструктуры. Последствия этой ночной атаки еще уточняются".

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Темы: ОдессабеспилотникиПВО
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