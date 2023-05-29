Захисники знищили 430 окупантів і 61 безпілотник за добу

Росія у війні проти України вже втратила понад 207 тисяч військових, 7 467 ББМ, 3 435 артилерійських систем та 3 054 безпілотники.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.05.23 орієнтовно склали:

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особового складу − близько 207 030 (+430) осіб ліквідовано,

танків − 3 801 (+4) од,

бойових броньованих машин − 7 467 (+11) од,

артилерійських систем − 3 435 (+10) од,

РСЗВ − 575 (+1) од,

засобів ППО − 331 (+2) од,

літаків − 313 (+0) од,

гелікоптерів − 298 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня − 3 054 (+61),

крилатих ракет − 1 056 (+0),

кораблів/катерів − 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн − 6 207 (+15) од,

спеціальної техніки − 453 (+2) од.

Дані уточнюються.