Захисники знищили 430 окупантів і 61 безпілотник за добу
Понеділок, 29 травня 2023, 08:25
Росія у війні проти України вже втратила понад 207 тисяч військових, 7 467 ББМ, 3 435 артилерійських систем та 3 054 безпілотники.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 207 030 (+430) осіб ліквідовано,
- танків − 3 801 (+4) од,
- бойових броньованих машин − 7 467 (+11) од,
- артилерійських систем − 3 435 (+10) од,
- РСЗВ − 575 (+1) од,
- засобів ППО − 331 (+2) од,
- літаків − 313 (+0) од,
- гелікоптерів − 298 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 3 054 (+61),
- крилатих ракет − 1 056 (+0),
- кораблів/катерів − 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 6 207 (+15) од,
- спеціальної техніки − 453 (+2) од.
Дані уточнюються.
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