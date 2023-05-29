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Захисники знищили 430 окупантів і 61 безпілотник за добу

Ірина БалачукПонеділок, 29 травня 2023, 08:25
Захисники знищили 430 окупантів і 61 безпілотник за добу
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Росія у війні проти України вже втратила понад 207 тисяч військових, 7 467 ББМ, 3 435 артилерійських систем та 3 054 безпілотники.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.05.23 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 207 030 (+430) осіб ліквідовано,  
  • танків − 3 801 (+4) од,
  • бойових броньованих машин − 7 467 (+11) од,
  • артилерійських систем − 3 435 (+10) од,
  • РСЗВ − 575 (+1) од,
  • засобів ППО − 331 (+2) од,
  • літаків − 313 (+0) од,
  • гелікоптерів − 298 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 3 054 (+61),
  • крилатих ракет − 1 056 (+0),
  • кораблів/катерів − 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 6 207 (+15) од,
  • спеціальної техніки − 453 (+2) од.

Дані уточнюються.

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Теми: РосіявійнаГенштаб
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