Защитники уничтожили 430 оккупантов и 61 беспилотник за сутки
Понедельник, 29 мая 2023, 08:25
Россия в войне против Украины уже потеряла более 207 тысяч военных, 7 467 ББМ, 3 435 артиллерийских систем и 3 054 беспилотника.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.05.23 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 207 030 (+430) человек ликвидировано,
- танков − 3 801 (+4) ед,
- боевых бронированных машин − 7 467 (+11) ед,
- артиллерийских систем − 3 435 (+10) ед,
- РСЗО − 575 (+1) ед,
- средств ПВО − 331 (+2) ед,
- самолетов − 313 (+0) ед,
- вертолетов − 298 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 3 054 (+61),
- крылатых ракет − 1 056 (+0),
- кораблей/катеров − 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 6 207 (+15) ед,
- специальной техники − 453 (+2) ед.
Данные уточняются.