Міноборони Британії: РФ не змогла ефективно використати маскування димом у бойових діях

Російські війська не спромоглися ефективно застосувати свою практику маскування димом у бойових діях в Україні.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії в понеділок, повідомляє "Європейська правда".

Британські аналітики нагадали, що 24 травня Росія про вела безпекові навчання у районі Керченського мосту. Вони включали створення димової завіси за допомогою димових машин ТДА-3, що частково маскувала міст.

Реклама:

ТДА-3, ймовірно, належала 28-ій бригаді військ ядерного, біологічного та хімічного захисту Росії.

Російська доктрина вважає використання диму частиною маскування, на якому вона робить сильний акцент, наголосили британські аналітики. Однак на практиці російське маскування в цілому виявилося неефективним у війні в Україні, ймовірно, через відсутність сильної централізованої системи планування і низьку бойову дисципліну на нижчих рівнях.

Раніше британська розвідка оцінила одну з російських інформаційних операцій у Чорному морі, заявивши, що такі дії збільшують ризик морських аварій.