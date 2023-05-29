Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Міноборони Британії: РФ не змогла ефективно використати маскування димом у бойових діях

"Європейська правда"Понеділок, 29 травня 2023, 09:31
Міноборони Британії: РФ не змогла ефективно використати маскування димом у бойових діях
Російська димова машина ТДА-3. Фото topwar.ru

Російські війська не спромоглися ефективно застосувати свою практику маскування димом у бойових діях в Україні. 

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії в понеділок, повідомляє "Європейська правда".

Британські аналітики нагадали, що 24 травня Росія про вела безпекові навчання у районі Керченського мосту. Вони включали створення димової завіси за допомогою димових машин ТДА-3, що частково маскувала міст.

Реклама:

ТДА-3, ймовірно, належала 28-ій бригаді військ ядерного, біологічного та хімічного захисту Росії.

Російська доктрина вважає використання диму частиною маскування, на якому вона робить сильний акцент, наголосили британські аналітики. Однак на практиці російське маскування в цілому виявилося неефективним у війні в Україні, ймовірно, через відсутність сильної централізованої системи планування і низьку бойову дисципліну на нижчих рівнях.

Раніше британська розвідка оцінила одну з російських інформаційних операцій у Чорному морі, заявивши, що такі дії збільшують ризик морських аварій.

ВІДЕО ДНЯ

Теми: Росіявійнарозвідка
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Росія
Президент Чехії: Перемогу Росії не можна допустити, підтримка України критично важлива
У центрі Москви запалали склади з майном російської залізниці
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
Останні новини
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників 
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
Усі новини...
Реклама: