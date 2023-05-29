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Минобороны Британии: РФ не смогла эффективно использовать маскировку дымом в боевых действиях

"Европейская правда"Понедельник, 29 мая 2023, 09:31
Минобороны Британии: РФ не смогла эффективно использовать маскировку дымом в боевых действиях
Российская дымовая машина ТДА-3. Фото topwar.ru

Российские войска не смогли эффективно применить свою практику маскировки дымом в боевых действиях в Украине. 

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании в понедельник, сообщает "Европейская правда".

Британские аналитики напомнили, что 24 мая Россия провела учения по безопасности в районе Керченского моста. Они включали создание дымовой завесы с помощью дымовых машин ТДА-3, которая частично маскировала мост.

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ТДА-3, вероятно, принадлежала 28-й бригаде войск ядерной, биологической и химической защиты России.

Российская доктрина считает использование дыма частью маскировки, на которой она делает сильный акцент, отметили британские аналитики. Однако на практике российская маскировка в целом оказалась неэффективной в войне в Украине, вероятно, из-за отсутствия сильной централизованной системы планирования и низкой боевой дисциплины на низших уровнях.

Ранее британская разведка оценила одну из российских информационных операций в Черном море, заявив, что такие действия увеличивают риск морских аварий.

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Темы: Росcиявойнаразведка
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