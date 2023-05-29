Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Сирський − захисникам на Лиманському напряму: Скоро настане час для наступу

Ірина БалачукПонеділок, 29 травня 2023, 10:10
Сирський − захисникам на Лиманському напряму: Скоро настане час для наступу
Скриншот з deepstatemap.live

Оборонці України продовжують утримувати займані рубежі на Лиманському напрямку, не даючи росіянам просунутися вперед, і скоро настане час для контрнаступу.

Джерело: командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський у Telegram

Пряма мова Сирського: "Лиманський напрямок. Наші частини і підрозділи продовжують стійко утримувати займані рубежі та позиції, відбивають всі спроби ворога просунутися вперед в районах Білогорівка, Спірне, Новоселівське, Торське, завдають йому значних втрат в особовому складі і техніці".

Деталі: Сирський повідомив, що зустрівся з командирами частин та підрозділів, які виконують завдання на найбільш "гарячих точках" фронту, і обговорив з ними можливі сценарії розвитку подій на цьому напрямку та поточну ситуацію на фронті.

"Скоро настане той час, коли ми перейдемо до активних наступальних дій, (тому наразі − ред.) визначив конкретні завдання на підготовку до них", − підсумував Сирський.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Донецька областьЛиманвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоБіля окупованого Мелітополя підірвали авто з чотирма колаборантами – Федоров

фотоНардеп з "батальйону Монако" уже втретє за велику війну виїхав з України

Лукашенко: Треба було "вирішити українське питання" у 2014-15, це наша єдина помилка

Відео, картаБєлгородське Шебекіно все в диму: ситуацію пояснив легіон "Свобода России"

СБУ викрила бізнес-партнера Коломойського на крадіжці 600 млн у перший день вторгнення РФ

Зеленський: Контрнаступ – не кіно, не скажу, як ви його побачите

Усі новини...
Донецька область
Попри хімічну атаку прикордонники та ЗСУ відбили 10-годинний штурм ворога під Авдіївкою
Окупанти пошкодили греблю Карлівського водосховища: через підтоплення евакуйовано 26 людей
Росіяни продовжують бої в районі Бахмута, марно пориваються до Білогорівки й Красногорівки – Генштаб
Останні новини
23:08
Кулеба – Орбану: Якщо ви такі розумні, переконайте Путіна вивести війська з України
22:53
Генштаб Естонії: Україна свідомо приховує час початку контрнаступу
22:50
мапаУкраїною шириться тривога
22:44
Кулеба обурений повільним запровадженням санкцій проти виробників дронів і ракет у РФ
22:34
Спокійно косить траву під час обстрілів. Як живуть херсонці після деокупації
22:29
ЗСУ почали розмінування перед контрнаступом − The Washington Post
22:28
Захід зробив усе можливе, щоб підготувати Україну до контрнаступу – Білий дім
22:20
У Болгарії розкрили шахрайську схему, пов’язану з біженцями з України
22:12
Данілов відреагував на слова Лі Хуея про "відчинені двері" для переговорів з РФ
21:57
Голова МЗС Німеччини: Арешт Путіна для Гааги законний, міжнародне право чітке
Усі новини...
Реклама: