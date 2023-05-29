Сирський − захисникам на Лиманському напряму: Скоро настане час для наступу

Оборонці України продовжують утримувати займані рубежі на Лиманському напрямку, не даючи росіянам просунутися вперед, і скоро настане час для контрнаступу.

Джерело: командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський у Telegram

Пряма мова Сирського: "Лиманський напрямок. Наші частини і підрозділи продовжують стійко утримувати займані рубежі та позиції, відбивають всі спроби ворога просунутися вперед в районах Білогорівка, Спірне, Новоселівське, Торське, завдають йому значних втрат в особовому складі і техніці".

Деталі: Сирський повідомив, що зустрівся з командирами частин та підрозділів, які виконують завдання на найбільш "гарячих точках" фронту, і обговорив з ними можливі сценарії розвитку подій на цьому напрямку та поточну ситуацію на фронті.



"Скоро настане той час, коли ми перейдемо до активних наступальних дій, (тому наразі − ред.) визначив конкретні завдання на підготовку до них", − підсумував Сирський.